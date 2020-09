FNG-oprichter Penninckx nog maand in de cel

De raadkamer in Mechelen heeft dinsdag beslist dat gewezen FNG-boegbeeld Dieter Penninckx minstens nog een maand in de cel moet blijven.

Penninckx was vrijdag opgepakt omdat hij en zijn vrouw, Anja Maes, zich niet hielden aan opgelegde voorwaarden van hun voorlopige invrijheidsstelling. Maes kreeg een enkelband.

Het is onduidelijk welke voorwaarden Penninckx en Maes hebben verbroken. Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket had het dinsdag over 'meerdere' inbreuken maar kon op vraag van de onderzoeksrechter niet dieper ingaan op het dossier.