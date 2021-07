Familie De Clerck cirkelt rond wereldspeler in kunstgras SLG

De vloerbekledingsreus Beaulieu van de familie De Clerck lonkt naar het Belgische Sports & Leisure Group (SLG), een internationale topspeler in kunstgras. Pittig detail: de vorige eigenaar van SLG was een andere tak van dezelfde familie. De relatie tussen beide takken is verre van goed.

Het investeringsfonds Chequers lanceerde begin dit jaar de verkoop van het Belgische Sports & Leisure Group (SLG), dat het in 2017 overnam. De zakenbank Rothschild adviseert het investeringsfonds daarbij. Er is in de wandelgangen sprake van een prijskaartje van meer dan 250 miljoen euro voor het bedrijf uit Sint-Niklaas.

Er kwamen meerdere partijen op het dossier af. Bij de geïnteresseerde kandidaten zitten grote investeringsfondsen. Maar van het lijstje pretendenten springt één naam in het oog: de vloerbekledingsreus Beaulieu International Group (BIG).

De essentie Het investeringsfonds Chequers heeft Sports & Leisure Group, een wereldspeler in kunstgras, te koop gezet.

Een van de partijen die naar SLG lonkt, is Beaulieu International Group (BIG), de vloerbekledingsreus van de familie De Clerck.

Als BIG het haalt - wat niet zeker is - zou de familie De Clerck het bedrijf opnieuw in handen krijgen. Let wel, het gaat om een andere tak van de familie. Een belangrijke nuance.

Alleen al het feit dat BIG, de vloerbekledingsreus van de familie De Clerck, een overname van SLG overweegt, is pittig, gezien het verleden van het kunstgrasbedrijf uit Sint-Niklaas. Tot de overname door Chequers in 2017 was SLG de kunstgraspoot van Domo, de groep van de familie van Jan De Clerck.

De familietak van Jan De Clerck leeft in onmin met een groot deel van de rest van de familie. De vete draait rond de perikelen van de verschillende familietakken met de fiscus.

Jan De Clerck schikte als eerste met de belastingsdienst, in 1998. Dat leidde tot een breuk met een groot deel van de rest van familie. Francis De Clerck (BIG), zijn schoonbroer Stefaan Colle en Luc De Clerck stonden tegenover Dominiek en Jan De Clerck - respectievelijk hun jongste en hun oudste broer.

Alleen al het feit dat Beaulieu een overname van SLG overweegt, is pittig, gezien het verleden van het kunstgrasbedrijf bij een andere tak van de familie De Clerck.

Met de verkoop van de kunstgrasafdeling in 2017 deed Jan De Clerck de laatste activiteit van de hand die rechtstreeks gerelateerd was aan de historische tapijtdivisie van de Domo-groep. Die ging zich vervolgens concentreren op haar chemie-activiteiten, vastgoed en durfkapitaalinvesteringen via Dovesco.

Intussen hadden vier van de zes kinderen van wijlen Roger De Clerck hun bedrijven uit het ouderlijke textielimperium weer samenvoegd tot Beaulieu International. Mieke De Clerck (het intussen failliete Beaulieu of America) en Jan De Clerck (Domo) bleven buiten de fusiegroep.

Europese reus

Het miljardenbedrijf van de familie De Clerck is de grootste speler in residentiële vloerbekleding in Europa. Op het vlak van tapijt is het een uitdager van het eveneens West-Vlaamse Balta, de grootste tapijtproducent van Europa. BIG is in alle segmenten van vloerbekleding aanwezig, van tapijt en vinyl tot laminaat en parket.

Het is bij het grote publiek minder bekend, maar de groep is ook actief in kunstgras met de merken Turfgrass en Oryzon Grass. Ze staat vooral sterk in het segment vrije tijd en in de doe-het-zelfmarkt. Daarnaast heeft ze een kleine positie in tuininrichting (landscaping in het vakjargon) en in de sportbranche. Zeven jaar geleden kocht Beaulieu de Spaanse groep Doménech Hermanos, dat focust op sportvelden.

SLG is zeer complementair met de kunstgrasactiviteiten van Beaulieu International.

SLG is zeer complementair met BIG's kunstgrasactiviteiten, want het is de Europese marktleider in sportgras (met de merken Limonta en Domo Sports). Het kunstgras van de Vlaamse groep wordt gebruikt op voetbalvelden, maar ook voor hockey- en golfterreinen, rugby-, padel- of tennisvelden. SLG heeft ook een sterke positie in landscaping via het merk Lamgrass. En het is via Fungrass ook actief in doe-het-zelfzaken, tuinwinkels enzovoort.

Kwantumsprong

SLG maakt de jongste jaren een kwantumsprong met de overname van zijn Italiaanse sectorgenoot Limonta. Die deal maakte van SLG het Europese nummer één en een wereldspeler in zijn branche. Na de Italiaanse deal kwam de familie Limonta aan boord. Ze heeft, net als het management, een belang van ongeveer 15 procent. Chequers' participatie schommelt rond 70 procent.

Vorig jaar zou de Vlaamse kunstgrasspcialist een omzet van zowat 160 miljoen euro geboekt hebben en een brutobedrijfswinst (ebitda) van een kleine 30 miljoen. De groep heeft sinds de overname van Limonta vier productiesites: in Sint-Niklaas, in Bergamo (Italië), in Asunción (Paraguay) en Huizhou (China). Daar rolt jaarlijks 20 miljoen vierkante meter kunstgras van de band.