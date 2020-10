Familie Sioen haalt textielbedrijf van de beurs

De familie Sioen wil het gelijknamige textielbedrijf van de beurs halen en doet een overnamebod van 23 euro per aandeel.

Dat zegt CEO Michèle Sioen. De handel in het aandeel is stilgelegd. Sioen trok een kwarteeuw geleden naar de beurs van Brussel, waar het 360 miljoen euro waard is.