Familie Sioen start overnamebod

In een communiqué geeft Sihold, de investeringsmaatschappij van de familie Sioen , donderdagochtend aan dat ze officieel het al eerder aangekondigde overnamebod lanceert op alle aandelen Sioen Industries die ze nog niet in handen heeft.

Dat bedraagt, zoals bekend, 23 euro per aandeel. De aanvaardingsperiode loopt tot 18 februari. Via Sihold bezit de familie Sioen vandaag al 65,25 procent van de aandelen. Als de familie na een eventueel heropend bod 95 procent van de aandelen in handen krijgt, volgt een uitrookbod en schrapping van de aandelen.