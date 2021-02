Familie Sioen verhoogt bod op eigen bedrijf

De familie Sioen tast dieper in de buidel om het gelijknamige textielbedrijf van de beurs te halen. De biedprijs wordt opgetrokken van 23 naar 27 euro per aandeel.

De familie Sioen, verenigd in de holding Sihold, maakte in oktober bekend dat ze de producent van technisch textiel uit Ardooie van de beurs wil halen. Ze vond dat de beursnotering geen nut meer had.

De familie bezit nog een belang van ruim 65 procent in Sioen Industries dat in 1996 naar de beurs trok. Met een bod van 23 euro per aandeel, een premie van 26 procent boven op de laatste koers, wou ze het bedrijf weer volledig in handen krijgen en de beursnotering schrappen. Dat zou Sihold 158 miljoen euro kosten.

Maar, net als bij het bod op Orange Belgium, klonk er bij grote en kleine aandeelhouders meteen gemor over het karige bod. De biedprijs is weliswaar hoger dan de koers die door de pandemie fors was teruggevallen, maar is lager dan de koersen waartegen Sioen enkele jaren geleden noteerde. Beleggers vonden dat ze zo de kans niet kregen om te delen in het herstel van het bedrijf. Een argument was ook dat sinds de bekendmaking van het bod de sectorgenoten van Sioen gemiddeld 40 procent zijn gestegen.

Net voor de afloop van de aanmeldingsperiode gaat de familie nu toch overstag en trekt Sihold de biedprijs op naar 27 euro per aandeel. Dat is een forse verhoging van 17 procent. Dat betekent dat de familie 27,6 miljoen euro extra moet uittrekken voor de operatie. Sioen wordt daarbij gewaardeerd op 534 miljoen euro.

Kritisch

CEO Michèle Sioen geeft in een communiqué toe dat tijdens bijeenkomsten de voorbije weken institutionele en individuele aandeelhouders 'om heel uiteenlopende redenen' kritisch stonden tegenover het bod. 'Om aan die verzuchtingen tegemoet te komen hebben we als familie dan ook besloten het bod op de aandelen Sioen te verhogen. Op die manier krijgen aandeelhouders een betere prijs voor hun aandelen en kunnen we tegelijk het bod tot een succesvol einde brengen', zegt Sioen.

Om beleggers toe te laten alsnog in te gaan op het verbeterde bod wordt de aanvaardingsperiode, die normaal liep tot donderdag 18 februari, verlengd met minstens zes werkdagen.