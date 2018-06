Fikse winstdaling voor Beaulieu International Group

De vloerbekledingsreus van de familie De Clerck kon een sterke omzetstijging in 2017 niet omzetten in meer winst.

Beaulieu International Group (BIG) is zowat de doorstart van de vroegere groep De Clerck van wijlen Roger De Clerck. Die verdeelde zijn imperium in zeven onderdelen, maar op Domo en de Amerikaanse tak na werd de rest van de groep later weer samengevoegd tot BIG. Daar hebben zonen Francis, Luc en Dominiek De Clerck en hun schoonbroer Stephan Colle het hoofdzakelijk voor het zeggen.

Het concern, dat ongeveer 4.500 mensen in dienst heeft, bestaat vooral uit drie takken. 'Flooring Solutions' is de Europese marktleider in vloerbedekking zoals tapijt, vinyl, laminaat en parket. De afdeling polymeren produceert polypropyleenkorrels en de divisie 'Engineered Products' omvat de activiteiten rond vezels, garens, technisch textiel en technische platen.

BIG boekte in 2017 een geconsolideerde omzet van 1,8 miljard euro, leert de jaarrekening van de groep die werd ingediend bij de Nationale Bank. De website De Rijkste Belgen maakte vrijdag eerst melding van de jaarcijfers. De omzet nam toe met 12,3 procent tegenover 2016. De groei is toe te schrijven aan 'organische groei in al onze activiteiten en een positief grondstofprijseffect', aldus het jaarverslag van de raad van bestuur.

Achter die omzetstijging gaan verschillende bewegingen schuil. Zo werd de groei in Flooring Solutions overschaduwd door marges die onder druk stonden. En Engineered Products leed onder meer onder ongunstige wisselkoersevoluties, maar de verkoop van de ivisie groeide in China.

Afschrijvingen

Beaulieu International Group kan de omzetgroei echter niet vertalen in meer winst. De nettogroepswinst ging er 16,3 procent op achteruit, van 119 naar 99,7 miljoen euro. Dat heeft voor een groot stuk te maken met een wijziging van de afschrijvingsregels voor machines en uitrusting. Zonder dat effect zou de geconsolideerde winst slechts 2,2 miljoen gedaald zijn.

De groep kampte onder meer ook met herstructureringskosten, negatieve wisselkoerseffecten en het zich niet herhalen van een uitzonderlijke financiƫle opbrengst. De jaarrekening leert voorts dat het eigen vermogen vorig jaar steeg tot 783 miljoen euro en dVorat de netto financiƫle kaspositie een stuk rooskleuriger werd.

Voor 2018 waarschuwt de groep dat 'sommige regio's en segmenten waar onze groep actief is, door een moeilijke periode gaan ten gevolge van de economische evoluties, concurrentie van lagekostenlanden enz.'

Fiscaal

De groep meldt ook dat in het kader van de formele afwikkeling van de definitieve overeenkomst omtrent de claims van de fiscus vorig jaar alle belastingaanslagen werden ontvangen en boekhoudkundig verwerkt. De betalingen gebeurden begin 2018.