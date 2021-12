Filip Balcaen: ‘Zowel de beursgang als de CEO-keuze was een kapitale fout voor Balta’

Voormalig textielondernemer en topinvesteerder Filip Balcaen toont zich tevreden over de overname van Balta door het Britse Victoria. 'Het is goed dat de fabrieken in handen komen van een industriële groep met een langetermijnvisie.'

In 2004, toen het nog een familiebedrijf was, verkocht hij Balta aan het Britse investeringsfonds Doughty Hanson. Dat verkocht het door aan de huidige eigenaar, het Texaanse aasgierfonds Lone Star. Het maakte hem miljardair en een van ’s lands grootste investeerders. Maar nu is Filip Balcaen blij dat een groot deel van de tapijtgroep, die door zijn vader werd opgericht, eindelijk weer bij een industriële langetermijnaandeelhouder terechtkomt.

Was u op de hoogte van de verkoop?

Filip Balcaen: ‘Niet rechtstreeks. Maar iedereen vermoedde wel dat er iets op til was toen enkele weken geleden bekend werd dat Balta werd opgesplitst. Het was de beste manier om het verkoopbaarder te maken en interesse te wekken bij kopers. Ook al is het verrassend dat met de karpettendivisie ook meteen het kamerbreed residentieel tapijt verkocht wordt. Dat Victoria dat laatste mee overneemt, inclusief de fabriek in de Balta-bakermat Sint-Baafs-Vijve, is waarschijnlijk alleen maar omdat CEO Philippe Hamers een concurrent op de Britse markt wil uitschakelen.’

Doet het u iets dat het bedrijf dat uw vader oprichtte en dat u hebt uitgebouwd nu in twee stukken is gereten?

Balcaen: ‘Ik ben daar niet sentimenteel over. Ik heb in 2004 verkocht, mij ervan bewust dat dit het gevolg kon zijn. Ik ben blij voor de mensen dat de fabrieken in Avelgem (karpetten, red.) en in Sint-Baafs-Vijve (kamerbreed tapijt, red.) opnieuw in handen komen van een industriële groep met een langetermijnvisie, een van de grootste spelers in vloerbekleding in de wereld.’

‘Ik heb zelf tot twee keer toe - in 2007 en in 2015 - geprobeerd Balta te verkopen aan Mohawk (Balcaen was tot 2015 bestuurder bij Balta, red.). Wat toen niet lukte, is vandaag wel gelukt, althans voor een deel van Balta. Voor wat rest, de tapijttegels en kamerbreed tapijt voor de bedrijvenmarkt, zal er ook wel gezocht worden naar een overnemer die meer in die sfeer ligt, met Modulyss in Europa en Bentley Mills in de Verenigde Staten.’

‘Toen Balta in 2015 verkocht werd aan Lone Star, een puur financieel fonds dat op heel korte termijn denkt, had ik daar veel meer hartzeer van. Temeer omdat ook de industriële vloerengroep Mohawk bereid was Balta te kopen. Maar het Texaanse fonds bood meer. Twee jaar later hebben de bestuurders een kapitale fout gemaakt. Ik heb hen dat ook ooit gezegd: ze hadden Balta nooit naar de beurs mogen brengen. Het was duidelijk dat het nooit een hoge beurskoers zou halen. Spijtig genoeg voor de mensen die erin geïnvesteerd hebben, heb ik gelijk gekregen.’

Het is ook cynisch dat uitgerekend Philippe Hamers, die bij Balta ooit naast het CEO-schap greep (het werd toen Tom Debusschere, die van Deceuninck overkwam), bij de Britse concurrent CEO werd en met dat bedrijf nu de helft van Balta overneemt.

Balcaen: ‘Dat is een tweede fout geweest van de huidige eigenaar: Hamers, die als ancien Balta toen al door en door kende, had CEO moeten worden. Maar op dat moment was mijn bestuursmandaat al afgelopen en besloten de Lone Star-bestuurders anders. Ook nu bij Victoria runt hij het bedrijf zoals het hoort, met kennis van zaken en een blik op de toekomst. Hij doet dat uitstekend.’

U bent nog aandeelhouder van Mohawk. Had dat nog eens een bod moeten doen op Balta?

Balcaen: ‘Mocht ik nog in de raad van bestuur gezeten hebben, dan had ik dat zeker opnieuw aangekaart. Maar het was dus al twee keer mislukt.’

Hoe ziet u de toekomst van wat nog overblijft van Balta?