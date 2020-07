Filip Balcaen ziet miljoenen in rook opgaan door koersval Mohawk

De koers van de Amerikaanse vloerbekledingsreus Mohawk dook donderdag een vijfde lager. De reden: een rechtszaak van beleggers die de groep betichten van fraude en misleiding. De Belg Filip Balcaen deelt als grote Mohawk-aandeelhouder in de klappen.

Het advocatenkantoor Robbins is in naam van een groep beleggers begin dit jaar een collectieve rechtszaak (class action) begonnen tegen Mohawk. Dat raakte deze week bekend. Volgens de beleggers en hun advocaten heeft de vloerbekledingsreus tussen april 2017 en juli 2019 zijn omzet en winst kunstmatig opgepompt door zijn Noord-Amerikaanse distributeurs goederen te doen kopen, terwijl hij wist dat de vraag ernaar tanend was. Die verkeerde voorstelling van de zaken hield de koers van Mohawk kunstmatig hoog, stellen de beleggers.

Mohawk heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen. Eind juli maakt de vloerbekledingsreus zijn kwartaalresultaten bekend.

In rook

Donderdag kreeg het Mohawk-aandeel na de bekendmaking van het nieuws over de rechtszaak een klap van 20 procent. Sinds begin deze maand ging er 28 procent af. Er ging zo'n 2 miljard dollar beurswaarde in rook op.

De West-Vlaming Filip Balcaen deelt mee in de klappen, want hij is met 3,3 procent een van de grootste privéaandeelhouders van de Amerikaanse vloerbekledingsreus. Zijn belang werd sinds begin deze maand 62 miljoen dollar minder waard. Eind juni woog zijn aandelenpakket nog 221 miljoen dollar, donderdagavond bleef daar nog 159 miljoen van over.

Balcaen is aandeelhouder van Mohawk sinds hij de vinylproducent IVC in 2015 verkocht aan de Amerikaanse groep. Sindsdien kocht hij geregeld aandelen bij. Balcaen is de belangrijkste particuliere partij in het kapitaal na CEO en voorzitter Jeffrey Lorberbaum en zijn familie.