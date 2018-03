Frans mode-icoon Hubert de Givenchy overleden

Givenchy richtte in 1952 het gelijknamige modelabel op. Hij werd wereldberoemd met het kleden van zijn vriendin en muze, de actrice Audrey Hepburn. Onder andere voor de film 'Breakfast at Tiffany's' was Givenchy verantwoordelijk voor haar garderobe, waaronder de iconische little black dress, die een van de beroemdste jurken ter wereld werd.