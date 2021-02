Gewezen FNG-ketens in Nederland vragen uitstel van betaling aan

De Nederlandse retailholding NXT Fashion heeft uitstel van betaling aangevraagd voor de voormalige FNG-ketens Miss Etam en Steps.

De stap naar uitstel van betaling is niet geheel onverwacht. NXT Fashion slaagde er niet in de lonen van januari uit te betalen, en ook andere rekeningen staan nog open. Daarop drongen de werknemers van de twee ketens er bij de ondernemingsraad van NXT Fashion op aan het faillissement aan te vragen. Maandag is die aanvraag ingediend, heeft de vakbond AVV meegedeeld.

De twee ketens maakten in een recent verleden deel uit van de Belgische modeketen FNG. Toen die in september failliet ging, kwamen Miss Etam en Steps in handen van NXT Fashion, waarachter de Nederlandse ‘bedrijvendokter’ Martijn Rozenboom schuilgaat. Rozenboom geniet bij onze noorderburen een bedenkelijke reputatie omdat hij bij meerdere faillissementen betrokken was.

Rozenboom heeft nog geprobeerd de twee ketens te redden door steun van de overheid aan te vragen. Maar dat verzoek werd afgewezen omdat er sprake is van een nieuwe onderneming, en die heeft in Nederland geen recht op een tussenkomst in de loonkosten.

Geen toekomst

‘Ik ben zwaar teleurgesteld en ontzettend triest voor de werknemers’, reageert Rozenboom. ‘Ik heb deze merken juist gekocht omdat ik een goede toekomst voor ze zag. Door de lockdown moesten plots alle winkels dicht. Voor een bedrijf dat uit het dal krabbelt, komt die klap extra hard aan.’