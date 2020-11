Grootste bontveiling ter wereld sluit deuren

Bontinkopers van over de hele wereld komen vijf keer per jaar naar de Kopenhagen Fur.

De mutatie van Covid-19 bij nertsen dwingt de Deense bontveiling Kopenhagen Fur haar activiteiten op termijn stop te zetten.

De Deense premier Mette Frederiksen kondigde begin deze maand aan dat alle nertsen in het land moeten worden geruimd. Twaalf Denen waren besmet geraakt met een nieuwe variant van het coronavirus.

‘Ze zijn besmet geraakt door nertsen, die het virus op hun beurt opliepen door besmette medewerkers van de kwekerijen’, zei Frederiksen. Het virus dat van de nertsen is overgesprongen op de mensen, is een gemuteerde versie, wat nefast kan zijn voor de effectiviteit van een vaccin.

Hoewel al 2,5 miljoen van de 17 miljoen nertsen in Denemarken geruimd zijn, nam de regering deze week gas terug. De juridische basis van de beslissing om massaal te ruimen is wankel. 'We hebben haast, maar hadden moeten weten dat er nieuwe wetgeving nodig was', zegt Frederiksen. Er zou een wetsvoorstel komen om toch te kunnen doorgaan met het ruimen.

25,4 miljoen pelsen

De beslissing van de Deense regering is hoe dan ook fataal voor de bontveiling Kopenhagen Fur. ‘Helaas haalt dit het fundament van onze business onderuit', zegt Jesper Lauge, de CEO van Kopenhagen Fur. 'We hebben nog genoeg pelsen om veilingen te houden in 2021 en 2022 en een deel van 2023 door te komen. Die gecontroleerde afbouw van de activiteiten mondt over twee à drie jaar helaas uit in een volledige stopzetting.'

Kopenhagen Fur is het grootste veilinghuis voor bont ter wereld. Het bedrijf is 90 jaar oud en telt 300 werknemers. Inkopers komen er vijf keer per jaar samen om bont in te slaan. Vorig jaar verkocht Kopenhagen Fur 25,4 miljoen pelsen, waarvan 24,5 miljoen van nertsen. Dat was goed voor een omzet van 5,2 miljard Deense kroon, een kleine 700 miljoen euro.

Ook in Spanje, Nederland, Zweden en de Verenigde Staten zijn al coronabesmettingen vastgesteld in nertsenkwekerijen. Nederland plant alle nertsenkwekerijen tegen maart 2021 te sluiten.