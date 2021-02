Gucci zoekt tweede adem

Het Italiaanse modemerk Gucci kent een serieuze dip. Na enkele jaren van verschroeiende groei zoekt het paradepaardje van het Franse luxeconcern Kering zijn tweede adem.

De Franse miljardair François-Henri Pinault zal wel even knarsetanden. Terwijl zijn Franse evenknie Bernard Arnault kan uitpakken met recordcijfers van zijn luxeconcern LVMH en kan pronken met de miljardenovername van de Amerikaanse juweliersketen Tiffany, zit Pinault met een probleem opgezadeld: Gucci.

Onder Kering zitten tal van luxemerken, zoals Saint Laurent, Alexander McQueen en Bottega Veneta, maar het paradepaardje is en blijft Gucci. Het Italiaanse modebedrijf tekent voor 60 procent van de groepsomzet en genereert ruim 80 procent van de Kering-winst. Maar in de laatste drie maanden van 2020 zag Gucci de vergelijkbare omzet met 10,3 procent terugvallen naar 2,36 miljard euro. Het bleef daarmee onder de analistenverwachtingen. Over heel 2020 moest Gucci een omzetdaling van 23 procent slikken tot 7,4 miljard euro.

Hoewel de verkoop in Azië tekenen van herstel toonde in de laatste maanden van 2020, lijdt Gucci in Europa onder de coronamaatregelen. Zowel de winkelsluitingen in het voor- en het najaar als het wegblijven van Chinese toeristen in modesteden als Parijs en Milaan hebben de verkoop serieus onder druk gezet. Daarbij komt nog dat Gucci de verkoop van zijn modeartikelen aan groothandels afbouwt, wat ook een negatief effect had op de verkoop.

Gouden jaren

De fikse omzetdaling bij Gucci staat in schril contrast met de ijzersterke groei die het Italiaanse merk de voorbije jaren heeft gekend. Onder leiding van CEO Marco Bizarri en creatief directeur Alessandro Michele verdubbelde de omzet in 2015-2019 tot meer dan 10 miljard euro en ging de winst maal drie.

Aan die gouden tijd lijkt een einde te zijn gekomen. ‘Het is irrelevant om op basis van de cijfers van het laatste kwartaal conclusies over Gucci op lange termijn te trekken’, zei Pinault tijdens een toelichting van de Kering-resultaten. ‘Dat zou zo fout zijn.'

Analisten verwachten dat Pinault zijn portemonnee moet opentrekken om nieuwe merken aan de Kering-portefeuille toe te voegen. De Franse miljardair erkent dat Kering over de financiële middelen beschikt om overnames te doen en dat het uitkijkt naar merken met een wereldwijde uitstraling. ‘Maar de prioriteit ligt nog altijd op organische groei, om te beginnen bij Gucci.'

Focus op eigen winkels

Om opnieuw met groei aan te knopen heeft Gucci, dat dit jaar zijn 100ste verjaardag viert, al enkele maatregelen in gang gezet. Het modemerk zal zijn kleding en mode-accessoires almaar minder verkopen via derde partijen, maar meer investeren in eigen winkels. ‘Een juiste keuze’, noemt Nathalie Bailly, een analiste van het beurshuis KBC Asset Management, dat. ‘Dat verhoogt de controle over het merk en de prijszetting.’

Verder is het merk al een tijdje bezig de focus te verleggen naar vrouwen boven 40 jaar. Recent werd nog een nieuwe handtassenlijn gelanceerd waarmee Gucci de band met bekende figuren als Jackie O en prinses Diana weer aanhaalde. Ook zet Gucci in op duurdere accessoires, zoals juwelen en horloges, openen de komende maanden pop-upwinkels en staan samenwerkingen met andere designers op de planning.

Pinault is naar eigen zeggen niet bezorgd over Gucci. Hij verwacht dat zijn Italiaanse paradepaardje snel weer tekenen van herstel zal vertonen. De analisten achten die kans reëel. ‘We denken dat het Gucci-management hard zal werken om een nieuw hoofdstuk bij te schrijven aan het groeiverhaal door een ouder, niet-millennial publiek aan te spreken’, zegt Citi-analist Thomas Chauvet.