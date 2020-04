Hasseltse meubelmaker Recor vraagt bescherming tegen schuldeisers

Recor is een van de grootste meubelfabrikanten met productie in België.

Het meubelbedrijf Recor uit Hasselt heeft maandag een verzoekschrift bij de Hasseltse ondernemingsrechtbank ingediend om een procedure voor bescherming tegen schuldeisers (WCO) op te starten.

Recor telt in Hasselt nog 215 werknemers, zowel productiearbeiders als bedienden in ondersteunende diensten. De overgrote meerderheid zit sinds 17 maart al in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

‘We waren volop bezig met de ontwikkeling van een nieuw businessplan toen Covid-19 toesloeg. Al in januari voelden we de effecten in de logistieke keten vanuit China, en later ook vanuit Italië, waar we ons leer kopen, en Spanje, dat veel stoffen aanlevert’, zegt Peter Sarasyn, de CEO van de Recor Group.

De grootste klap kwam er toen de winkels halfweg maart de deuren moesten sluiten. Recor heeft zelf geen winkels, maar verkoopt zijn producten via verschillende meubelzaken in heel België. ‘De coronacrisis ontneemt ons de tijd om de vruchten van onze nieuwe strategie te plukken. Met de bescherming tegen schuldeisers willen we even op de pauzeknop duwen’, zegt Sarasyn.

Vier maanden

Recor vraagt de rechtbank vier maanden betalingsuitstel, minder dan de gebruikelijke zes maanden. De WCO-procedure geldt alleen voor Recor NV en niet voor Recor Bedding NV uit Genk of voor andere vennootschappen van de meubelgroep. Het bedrijf zegt dat het een beroep wilde doen op het coronasteunfonds van de Belgische overheid, maar dat het daarvoor niet in aanmerking kwam.

Sarasyn beklemtoont dat het de bedoeling is een doorstart te maken, en zegt dat de banken hem in dat plan steunen. Hij wil nog geen uitspraak doen over de maatregelen van een herstructurering of over de mogelijke impact daarvan op de werkgelegenheid. ‘We wachten eerst het antwoord van de rechtbank af. De eerstvolgende zitting is op 4 mei.’

De WCO-aanvraag valt net op het moment dat de Nationale Veiligheidsraad beslist heeft de winkels vanaf 11 mei weer te openen. ‘Tegelijk horen we dat er over die datum nog enige onzekerheid en twijfel bestaat. In die omstandigheden is het voor ons moeilijk een planning te maken’, zegt Sarasyn.