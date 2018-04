Herman Van de Velde, de pater familias achter de lingeriegroep

Lingerieconcern Van de Velde donderde deze week omlaag op de beurs na een winstwaarschuwing. Maar voorzitter en pater familias Herman Van de Velde ligt niet wakker van de beurskoers van het bedrijf.

‘Een beursexit. Dat is nu niet aan de orde. Maar je moet nooit iets uitsluiten.’ Deze woorden van Herman Van de Velde, de pater familias en bestuursvoorzitter van de gelijknamige lingerieproducent, dateren van amper een jaar geleden, maar ze zijn actueler dan ooit. Vorige week bleek nog maar eens dat het niet draait in Schellebelle en daar hoorde een omzet- en winstwaarschuwing bij. Wat sommige analisten deed speculeren over een eventuele beursexit, waarbij het lingeriebedrijf weer volledig in familiale handen zou komen.

In tegenstelling tot de 5 procent groei die CEO Erwin Van Laethem had vooropgesteld, moest het bedrijf deze week opbiechten dat de omzet hoogstens stabiel blijft. De oorzaak: de malaise bij de Amerikaanse lingerieketen Rigby & Peller en de gemiste e-commercetrein. Meer marketing, meer IT en een efficiëntere logistiek moeten soelaas brengen. Maar dat kost veel geld, waardoor ook de winst zal tegenvallen.

In een eerste reactie op de onheilstijding tuimelde het aandeel met 6 procent naar beneden, naar een niveau dat nog maar de helft bedraagt van de piek in 2016. Nu gaf Van de Velde altijd al aan dat hij niet echt wakker ligt van die koers. ‘Operationele managers zijn daar meer mee bezig. Blijkbaar beschouwen ze de koers als de maatstaf of ze goed bezig zijn of niet.’

Precies die filosofie deed de doorgaans milde en open Van de Velde vorig jaar clashen met zijn CEO Ignace Van Doorselaere. In een nooit geziene publieke ruzie rolden de familiale voorzitter en de externe CEO bijna over de straatstenen. Het eindigde met het ontslag van die laatste. ‘Hij is enorm prestatiegedreven, met een zware focus op de winstgevendheid’, zei Van de Velde nog over Van Doorselaere. ‘Wij als familiale aandeelhouders kijken meer op de lange termijn.’

Ondernemer Herman Van de Velde stapte in 1982 in het familiebedrijf en bouwde dat samen met zijn broer Karel en neef Lucas Laureys uit tot een internationale lingeriegroep. In 1997 bracht hij het naar de beurs. Christelijk Van de Velde stamt uit een katholiek nest en draagt de christelijke waarden hoog in het vaandel. Hij was tot vorig jaar voorzitter van de christelijke werkgeversvereniging Etion. Voorzitter Half 2015 nam Van de Velde het voorzitterschap over de groep over van zijn neef Laureys. Hij kreeg het vanuit die positie moeilijk met de toenmalige CEO Ignace Van Doorselaere met wie hij in een stevige discussie over de lange- en kortetermijnvisie op het bedrijf belandde. Maniakaal sporter Behalve lopen en zwemmen traint Van de Velde minstens twee keer per week op de fiets. Enkele jaren geleden liep hij een kwarttriatlon en fietste hij de Marmotte, de meest heroïsche bergtocht voor wielertoeristen.

Dat is precies waar Van de Velde wél van wakker ligt: de continuïteit van het bedrijf. ‘Je hebt de plicht om iets wat je van je grootouders, via je ouders, gekregen hebt minstens in stand te houden en het liefst nog beter te maken.’

Tot voor twee jaar lukte dat ook aardig. In de 20 jaar dat Van de Velde aan het hoofd van het familiebedrijf staat, zag hij het steevast groeien, van een puur productiebedrijf tot een multimerkenbedrijf met namen als Marie Jo, Prima Donna en Andres Sarda. Ook al is dat niet alleen zijn verdienste. Hij leidde het familiebedrijf jaren samen met zijn oudere broer Karel en zijn neef Lucas Laureys. Van die laatste nam hij half 2015 de voorzittershamer over, de eerste keer dat niet iemand van de familie CEO was.

Volgens insiders was Herman Van de Velde, die economie studeerde aan de KU Leuven, niet eens het grote strategische brein achter de lingeriegroep. Zijn broer Karel zou veel meer de echte ondernemer geweest zijn, terwijl Herman meer de ‘hands-on’ organisator was. Ook Van Doorselaere noemde Karel ooit de ‘menner die verzekerde dat de koets vooruitging en snelheid maakte en Herman de man die de koets op de weg hield’.

De familieplicht en -ethiek komen ook niet uit de lucht gevallen bij Van de Velde. Hij stamt uit een streng-katholiek nest en de christelijke waarden zijn hem met de paplepel ingegeven. Hij was tot vorig jaar voorzitter van de christelijke werkgeversvereniging Etion en startte zijn loopbaan in de ontwikkelingshulp. In 1979 werkte hij voor Unido, een afdeling van de Verenigde Naties in Guinee.

Die charitatieve principes huldigt de sociaal geëngageerde ondernemer nog steeds. Zo ging hij al meermaals fietsen voor het goede doel: Vredeseilanden. Hij deed dat in Nicaragua en vorig jaar nog in Vietnam. Hij doet dat samen met een tiental bevriende ondernemers, onder wie Hans Bourlon (Studio 100), Karel Cardoen (Cardoen), Dieter en Peter Vyncke (Vyncke) en Bernard Haspeslagh (Ardo). Daar kan de 63jarige Van de Velde meteen ook zijn passie voor ultrasporten botvieren. Enkele jaren geleden liep hij nog een kwarttriatlon en fietste hij de Marmotte, de meest legendarische bergtocht voor wielertoeristen.

Dezelfde waarden die Herman Van de Velde voor de lange termijn doen kiezen, zullen hem voorlopig ook huiverachtig maken tegenover een beursexit, een gerucht dat vorige week de ronde deed naar aanleiding van de forse koersdaling. Tenminste als dat betekent dat de familie zich zwaar in de schulden moet steken om de 200 miljoen euro aan vrij verhandelbare aandelen over te kopen. Want ‘de tering naar de nering zetten’ is nog zo’n familiale deugd waar Van de Velde aan houdt.