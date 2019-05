Hernemende tapijtexport naar VK opsteker voor Balta

Weinig volk, geen animo en niet één vraag op de algemene vergadering van Balta vandaag. Wel één lichtpuntje voor de sukkelende tapis plain-divisie van Europa’s grootste tapijtproducent: de Britten nemen weer gretig af.

Amper een tiental kleine beleggers verzamelden in het kleine zaaltje in Sint-Baaf-Vijve, onder het voorzitterschap van Cyrille Ragoucy, de voorzitter die begin april ook de permanente CEO werd van Balta , in opvolging van Tom Debusschere. Nochtans was wel wat opschudding te verwachten: het bedrijf zit in een sukkelstraatje door de tanende verkoop van kamerbreed tapijt in het VK en worstelt met een schuldgraad van 3,6 keer de brutobedrijfswinst.

Na het eerste kwartaal van dit jaar kwamen er nochtans voor het eerst sinds lang hoopgevende cijfers. Het bedrijf is erin geslaagd in zijn divisie losse tapijten twee grote, aan de concurrentie kwijtgespeelde, contracten met de doe-het-zelfgiganten Home Depot en Lowe’s terug te winnen. De omzet van die divisie groeide met 23 procent. Daarnaast bleef ook het paradepaard, de divisie Commercial, die tapijttegels levert aan bedrijven en hotels, het goed doen (+15%).

Britten

Nu blijkt ook de sector van het kamerbreed tapijt (Residential) zich te herpakken. Die divisie was tot nu blijven haperen, ook al werd het omzetverlies gestelpt. 18 procent van de groepsomzet komt van de export van dit type tapijt naar het Verenigd Koninkrijk. Na het brexitreferendum en de forse koersval van het Britse pond (-15%) leek het alsof de Britten massaal hun traditie om hun huizen vol te leggen met kamerbreed tapijt afvielen.

Carpetright

Carpetright, de grootste verkoper van tapijt in het VK, moest inkrimpen. Nogal wat experts vroegen zich of het om een tijdelijk effect ging of het definitieve einde van de Britse tapijtverslaving.

In de eerste twee kwartalen ging de export van Belgisch tapijt (getuft, waar kamerbreed tapijt het grootste deel van vormt) naar het VK er met 11,5 procent op vooruit, blijkt nu uit de cijfers van de sector. Dat de Europese producenten er nog steeds niet in slagen het verzwakte pond in hun prijzen door te rekenen, blijkt uit het feit dat de omzet niet even sterk stijgt (+6,7 %). De cijfers worden bevestigd door de stijging van de verkoop die Carpetright eind april de wereld in stuurde.

Schuldgraad