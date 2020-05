'Hier in Diest vertrekt elke dag een vrachtwagen vol mondmaskerfilters'

De textielbedrijven Deltrian en Sioen scoorden onlangs het contract om samen 22 miljoen ‘filterdoeken’ te produceren. Twee voor elke Belg. Ten laatste eind mei kan u ze in de bus verwachten. Ze dienen als uitneembare, wasbare en filterende laag in de mondmaskers die u thuis kan maken.

Deltrian neemt 16 miljoen stuks voor zijn rekening. Het filterende materiaal bestaat uit ‘meltblown polypropyleen’, een soort kunststof die op een heel speciale manier gesmolten is.‘De stap naar mondmaskerstoffen was klein voor ons’, zegt Wannes Van Herck, bestuurder van Deltrian. ‘We hebben kennis van en toegang tot de kritische materialen.’

Deltrian is namelijk gespecialiseerd in luchtfilters die bijvoorbeeld de lucht in lakstraten in automobielfabrieken - waaronder Volvo in Gent - zuiver en stofvrij houden. De commerciële tentakels van het bedrijf reiken tot in de VS en China. Deltrian – dat ook chirurgische maskers maakt voor de Waalse overheid - haalt een 40-tal miljoen euro omzet. Het hoofdkwatier is in Fleurus. De productie van de maskerfilters gebeurt in een van de buitenlandse sites, waarna het bij Segers & Balcaen in Diest terecht komt. Sioen maakt de stoffen in Luik, versnijdt die in Poperinge en laat ze verpakken in een maatwerkbedrijf. Sioen spreekt over een contract van 1,5 miljoen euro. Deltrian geeft geen cijfers.