'Ik heb een bedrijf van niks, maar het kan veel maskers maken'

Lageloonlanden

Ook Bart Van Malderen, de ondernemer achter de luierfabrikant Drylock, doorprikt die denkpiste. 'Mondmaskers zijn een product van niks, maar net dat maakt dat de productie alleen nog maar in China, India en een stukje van Turkije zit.' Van Malderen zegt wel dat hij, als de overheid dat wil, zijn leverancier van mondmaskers in China kan aanspreken om 'enkele tienduizenden stuks' te leveren aan België. 'En tegen een normale prijs.'

Zelf produceren

Therese Hoste van Tricolast, een specialist in medisch textiel uit Deinze, gelooft wel dat nog in België kan worden gefabriceerd. 'Wij zijn een bedrijfje van niks. Heel klein. Maar we hebben wel een schoon product: medisch breiwerk om brandwonden te behandelen en speciale siliconen voor op de huid. We zijn ons daarin gaan specialiseren na de brand in het Switel-hotel in 1994.'