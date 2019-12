Informaticaproblemen knabbelen aan winst tapijtenboer Tarkett

De Franse tapijtfabrikant Tarkett moest een winstwaarschuwing uitsturen. Het aandeel zakt 12 procent.

Tarkett - een belangrijke concurrent van het West-Vlaamse Balta - verwacht in 2019 een 'aanzienlijk lagere' brutobedrijfswinst dan eerder voorspeld. Het legt de oorzaak in de Verenigde Staten, waar zijn tapijtenverkoop in het laatste kwartaal van 2019 met 25 procent zal zakken.

25 procent Verkoop Tarkett verwacht een daling van 25 procent in de verkoop in de Verenigde Staten.

Dat komt door problemen met een nieuw informaticasysteem dat in de VS moest geïmplementeerd worden. Daardoor kwam de productie niet snel genoeg op peil. De groep zegt dat die problemen nu van de baan zijn en verwacht dat de verkoop opnieuw zal stijgen.

Krimpende markt

Tarkett is niet alleen. Ook concurrenten Balta en Mohawk - de grootste vloerbekledingsgroep ter wereld waarvan Filip Balcaen 2,8 procent bezit - hebben het moeilijk. Balta klaagt over dure grondstoffenprijzen, krimpende markten en handelsonzekerheid door de brexit. Het VK is goed voor 20 procent van de omzet van de West-Vlaamse groep. Begin dit jaar moest ook Mohawk de eerste winstdaling in vijf jaar opbiechten.

Nochtans zetten Mohawk en Tarkett wel voldoende in op variatie in hun gamma, iets dat Balta minder goed doet. Als het slecht gaat in de tapijtenindustrie, kunnen ze terugvallen op vinyl of laminaat.