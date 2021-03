Jan Vergote weg als CEO bij vloerbedekkings-gigant IVC

Jan Vergote, de CEO van IVC, de West-Vlaamse specialist in vinylvloeren, verlaat met onmiddellijke ingang het bedrijf. Dat vernam De Tijd.

Jan Vergote (58) heeft zijn vertrek aan de redactie bevestigd, maar gaf geen verdere commentaar. Evenmin wilde hij kwijt of het vertrek in onderling overleg gebeurt. Hij was dertien jaar CEO van het bedrijf.

De specialist in vinylvloeren IVC maakt deel uit van Unilin, dat met een omzet van 2,3 miljard euro de niet-Amerikaanse activiteiten van het beursgenoteerde Mohawk overkoepelt. Het bedrijf produceert jaarlijks honderd miljoen vierkante meter kunststofvloeren op rol en is actief in 110 landen.

IVC produceert luxevinylvloeren, vinylvloeren op rol en vloeren voor commercieel gebruik. Er werken 1.245 mensen voor het bedrijf, vooral in België (803), Rusland (187) en Luxemburg (145).

Vaccinatiecentra

Het bedrijf kwam onlangs in het nieuws omdat Belgische en Nederlandse vaccinatiecentra zijn vinylvloeren gebruiken. De vloerbedekking is ook terug te vinden in tijdelijke covidziekenhuizen in Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten.

In andere markten wordt het bedrijf geconfronteerd met een gemengd beeld. Bedrijven stelden de voorbije maanden geregeld grote projecten uit. Op de residentiële markt is er wel een tamelijk forse groei. 'Ondanks de crisis heeft 90 procent van de mensen een normaal inkomen, maar ze moeten twee keer zo veel thuis blijven. Ze hebben tijd om verbeteringen aan te brengen aan hun woning. Die trend is merkbaar in heel Europa en ook in de VS', zei Vergote.

Unilin

IVC is een onderdeel van Unilin, de producent van laminaat, parket en vinyl, spaan- en MDF-platen, decoratieve panelen, isolatieplaten en dakelementen. Sinds 2005 maakt Unilin deel uit van het Amerikaanse, beursgenoteerde Mohawk Industries. Jan Vergote was al CEO van IVC voor de overname.

De geconsolideerde omzet van Unilin bedraagt 1,7 miljard euro (2019), en de groep telt 5.200 medewerkers verdeeld over 20 productiesites. Unilin telt meer dan 3. 000 werknemers in België. Het is één van de grotere industriële werkgevers in Vlaanderen.

Reus Mohawk

Unilin-moeder Mohawk is wereldwijd het grootste vloerbekledingsbedrijf met productie-eenheden in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Rusland, Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. Het stelt meer dan 42.000 mensen tewerk en boekt een omzet van 10 miljard dollar (2019).