'Je kunt nu geen cash genoeg hebben'...

De lingerieproducent Van de Velde uit Schellebelle schrapt voor het eerst sinds de beursgang in 1997 zijn dividend. Ook bergt hij zijn aandeleninkoopprogramma op. 'Nu moeten we zuinig zijn en hard werken.'

De ene is 65, de andere 74. Ze hebben een geheugen dat een eind teruggaat. En toch spreken Herman Van de Velde en Lucas Laureys allebei van een crisis 'die ze nog nooit hebben meegemaakt'.

Ze zijn de kleinzonen van de twee oprichters van het beursgenoteerde familiebedrijf, hun families controleren het tot op vandaag. Ze stonden beiden jarenlang samen aan het hoofd van de onderneming: Van de Velde is nog altijd voorzitter, Laureys bestuurder.

De grote crisis van 2008? Van de Velde: 'Die heeft ons in vergelijking weinig geraakt.' Laureys haalt wat herinneringen op over de olieschok van de jaren 70. 'Maar die was puur economisch. Geen combinatie van een gezondheids- en een economische crisis. En die hamsterende mensen: ik denk dat ik dat alleen maar weten gebeuren heb bij de Koreaoorlog van 1950-1953.'

Dus is het alle hens aan dek bij Van de Velde. Voor het eerst sinds de beursgang wordt het dividend tot nul herleid. Er waren al malheuren geweest, het werd een paar jaar geleden fors verlaagd, maar geschrapt: nog nooit. Ook een aandeleninkoopprogramma van maximaal 15 miljoen euro gaat in de koelkast.

Eenmalig geen dividend uitkeren bespaart ruim 13 miljoen: er zou begin mei bruto 1,03 euro per aandeel naar de beleggers vloeien, waarvan bijna de helft naar de families. Ze snijden niet voor hun plezier.

Andere wereld

Zowel het dividend als het inkoopprogramma was nog maar eind februari aangekondigd. In een andere wereld. Vorige week, in volle beurscrash, werden de eerste aandelen op de beurs opgekocht. De teller stond vorige donderdag op goed 11.000 stuks en nu gaat het slot erop.

'Er is vorige week enorm veel veranderd. We zijn van een toestand gegaan waarin sommigen zeiden dat het ‘allemaal wel zo erg niet was’ naar een wereldwijde crisis.' Lucas Laureys Bestuurder en aandeelhouder Van de Velde

'Er is vorige week enorm veel veranderd', zegt Laureys. 'We zijn van een toestand gegaan waarin sommigen zeiden dat het ‘allemaal zo erg niet was’ naar een wereldwijde gezondheidscrisis, een storm op de markten en de verplichte sluiting van onze winkels. Het is het beleid van het bedrijf overtollige cash uit te keren aan de aandeelhouders, maar in deze crisis bestaat overtollige cash niet meer.'

Van de Velde: 'In theorie zouden we kunnen doorgaan zoals we deden, en het misschien zelfs uitzingen. Maar je doet dat niet. Er is gewoon te veel onzekerheid. Daarom willen we zo veel mogelijk cash op de rekening. Het kan zijn dat we over een paar maanden zeggen: het is meegevallen. En dat we toch een interim-dividend uitkeren. Maar nu kunnen we ons alleen voorbereiden op een scenario van stress. Het budget voor 2020 ligt in de vuilnisbak. We hebben een aantal scenario's opgesteld, waaronder een waarbij we drie maanden lang heel zwaar geraakt worden.'

We hebben een aantal scenario's opgesteld, waaronder één waarbij we drie maanden lang heel zwaar geraakt worden. Herman Van de Velde Voorzitter en eigenaar Van de Velde

'Ik wil niet te veel in detail gaan, maar je moet denken aan een omzetcijfer dat zwaar terugvalt, en aan fors meer klanten die betalingsuitstel vragen voor een langer dan gebruikelijke periode. U weet dat sommige winkeliers, onze verkooppunten, het al moeilijk hadden voor deze crisis. De huidige situatie snijdt in hun vel: ze hebben een zekere kostenstructuur en draaien normaal een paar 1.000 euro omzet per dag, die dan plots voor lange tijd wegvalt.'

Om helemaal safe te zitten heeft het bedrijf 'heel recent' ook zijn bestaande kredietlijnen bij de banken opgenomen, zegt hij. Cash die het achter de hand had, staat nu gewoon op de rekening. 'Alles samen hebben we meer dan 40 miljoen in eigen cash. Met die lijnen komt daar nog een substantieel bedrag bovenop. Daarmee moeten we er wel door geraken.'

Huis op orde

Al een geluk dat Van de Velde als een behoorlijk gezonde onderneming de crisis ingaat. De groeimotor sputtert al een tijd, maar financieel staat het huis op orde. 'Er zijn veel andere bedrijven die bedrijfskasstroom moeten blijven draaien om de schulden af te betalen', beaamt Van de Velde. 'Wij hebben geen schulden. Wij zijn klassiek vrij conservatief.'

Toch zijn beide anciens er niet gerust in. 'Ik ben eigenlijk te jong, maar mensen ouder dan ik kunnen dat wellicht bevestigen: de enige vergelijkingspunten met vandaag zijn de wereldoorlogen, denk ik', zegt Laureys. Van de Velde: 'Ik heb schrik van het multiplicatoreffect: de ene crisis die de andere veroorzaakt.'

'De coronacrisis is in januari-februari begonnen in onze aanvoerketen, die voor 50 procent in Azië zit. Maar die heeft zich herpakt en nu zitten we met een crisis aan de vraagzijde, met gesloten winkels in België, een atelier in Tunesië dat ontruimd is uit voorzorg en vragen over de Amerikaanse markt.'

'We moeten rustig zijn', besluit Laureys. 'En wat het bedrijf betreft: zuinig zijn en hard werken.'