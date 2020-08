Jensen-Group verwacht geen aanzienlijke ordergroei voor 2022

De coronacrisis raakt Jensen-Group midscheeps. Voor dit jaar rekent een van de marktleiders in industriële wassystemen op beduidend lagere resultaten. En het orderboekje zal op zijn vroegst in 2022 aanzienlijk verbeteren, luidt het.

Het halfjaarrapport van Jensen-Group, dat noteert op Euronext Brussel, oogt weinig florissant. Het klantenbestand van de Belgisch-Deense groep bestaat voor een groot deel uit hotels, horecazaken en bedrijven in de reissector. Maar net die sectoren incasseerden de voorbije maanden harde klappen door de coronacrisis.

Veel hotels houden de deuren gesloten omdat toeristen wegblijven, cruiseschepen liggen werkloos aan de kade, en de horeca herstelt moeizaam van de tijdelijke sluiting. Veel beterschap ziet Jensen-Group niet meteen. ‘We verwachten dat veel horecaprojecten in de offertefase enkele maanden worden uitgesteld’, luidt het.

Een bijkomend probleem is dat de technici van het bedrijf nog altijd te maken hebben met reisbeperkingen, wat een impact heeft op de installatie van de systemen.

Het gevolg tekent zich af in de halfjaarcijfers. De omzet van Jensen-Group daalde over de eerste zes maanden van het jaar met 26,8 procent naar 130,1 miljoen euro. ‘We ondervinden een aanzienlijke vertraging in de orderontvangst, en zien annuleringen en uitstel van geplaatste bestellingen.'

Driehonderd jobs weg

De omzetdaling laat zijn sporen na in de resultaten. De operationele winst (ebit) daalde met ruim 85,8 procent naar 2,4 miljoen euro. De forse winstdaling heeft diverse oorzaken. Jensen-Group moest de capaciteit in enkele fabrieken aanpassen aan de nieuwe situatie, sommige productievestigingen werden ook tijdelijk gesloten.

Daarnaast heeft Jensen-Group voor 2,5 miljoen euro aan eenmalige herstructureringskosten geboekt die verband houden met de inkrimping van het personeelsbestand.

2,5 miljoen HERSTRUCTURERINGSKOSTEN Jensen-Group zag de bedrijfswinst met 85,8% dalen, onder meer door de kosten voor een herstructurering

Het bedrijf heeft zowat 300 jobs geschrapt, 18 procent van de 1.660 werknemers die Jensen-Group eind vorig jaar in dienst had. Voorts werd de bedrijfsstructuur vereenvoudigd en zijn de fabrieken meer geïntegreerd om de kosten te drukken.

Impact nog onduidelijk

Hoewel de economie stilaan herstelt van de coronaklap, is daar bij Jensen-Group voorlopig weinig van te merken. In de eerste zes maanden ontving de groep voor 111,9 miljoen euro orders. Dat is 27,6 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Op basis daarvan verwacht de groep dat zowel de omzet als de rendabiliteit voor heel 2020 lager uitvalt dan vorig jaar.