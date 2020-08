Kanye West mengt zich in moderel met Walter Van Beirendonck

De rel tussen de Belgische modeontwerper Walter Van Beirendonck en Virgil Abloh, de Amerikaanse designer bij Louis Vuitton, escaleert nu ook rapper Kanye West zich erin mengt.

Van Beirendonck, die aan het hoofd staat van de Antwerpse Modeacademie beschuldigde Abloh van plagiaat toen die Louis Vuittons herencollectie presenteerde voor de winter van volgend jaar. De winterjassen met daaraan poppen genaaid, lijken bijzonder sterk op de ontwerpen die Van Beirendonck had gemaakt voor de wintercollectie van 2016.

'Kopiëren is van alle tijden, maar dit is choquered', reageerde de ontwerper vorige week in het magazine Weekend Knack. Op zijn Instagram-account publiceerde Van Beirendonck nog meer foto's die Abloh's plagiaat moeten aantonen. Met daarbij een foto van een t-shirt met de niet mis te verstane boodschap: 'I hate copycats', of: 'ik haat na-apers'.

'Hatelijke pogingen'

Abloh, die twee jaar terug werd aangetrokken als ontwerper voor de mannencollecties van Louis Vuitton, bijt van zich af. 'De claims van Walter Van Beirendonck zijn compleet onterecht. Ze zijn hatelijke pogingen om mijn werk in diskrediet te brengen. De inspiratie voor mijn collectie komt recht uit het DNA van Louis Vuitton.'

Abloh krijgt de steun van zijn vriend en zakenpartner, de Amerikaanse rapper Kanye West. 'Virgil kan doen wat hij maar wil', schreef West deze week op Twitter. 'Weet je hoe moeilijk het voor ons was om erkenning te krijgen? Vanuit Chicago?'

Schermvullende weergave Rapper Kanye West heeft zijn zinnen gezet op het presidentschap van de Verenigde Staten. ©REUTERS

Virgil Abloh, een van de eerste zwarte ontwerpers aan het hoofd van een wereldwijd luxemerk, kent Kanye West al jaren. De twee leerden elkaar in 2009 kennen toen ze samen aan de slag gingen bij Fendi, een modemerk in handen van de Louis Vuitton-moeder LVMH .

Kanye West lijfde de 39-jarige Amerikaan in voor eigen projecten. Zo werd Abloh artistiek directeur voor 'Watch the throne', het album dat de rapper samen met Jay-Z maakte in 2011. Twee jaar later lanceerde Abloh zijn eigen modemerk, Off-White.

Kritiek van andere ontwerpers

Abloh's originaliteit is al meermaals in vraag gesteld. Zowat drie jaar geleden had de Belgische ontwerper Raf Simons in een interview aangegeven dat hij niet echt onder de indruk was van het werk van de Amerikaan. In plaats zelf met iets nieuws op de proppen te komen, lijkt Abloh veeleer 'geïnspireerd' door anderen die zaken bedenken die nooit eerder zijn gezien, klonk het.