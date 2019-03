Karel Verlinde wordt CFO bij Van de Velde

De lingeriemaker Van de Velde heeft Karel Verlinde benoemd tot financieel directeur (Chief Financial Officer of CFO) met ingang van 22 april.

Verlinde stapt over van de Avelgemse vinylvloerenfabrikant IVC Group, een dochter van Mohawk, waar hij CFO was. Hij begon zijn professionele carrière in 2005 bij IGI en ging in 2013 bij Brady Group in dienst als financieel beheerder van hun Europese activiteiten. In 2017 werd hij benoemd tot Group Controller en daarna werd hij aangesteld als CFO van IVC Group.