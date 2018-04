Kledijdivisie weegt op omzet Sioen

De textielgroep Sioen zag de organische omzet in het eerste kwartaal met 0,2 procent afnemen. Boosdoener is de kledij-sectie waar de verkoop met zo'n 8 procent terugviel.

De omzet in de kledijdivisie viel op jaarbasis fors terug omdat de groep in het eerste kwartaal van 2017 een aantal overheidscontracten binnenreef die ze dit jaar niet kon verderzetten. Sioen haalde onder andere een order binnen voor de beschermende kledij van de Franse brandweer. Volgens Sioen zou de divisie de trend in de loop van het jaar wel moeten keren.