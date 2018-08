'Koers van Balta is terecht laag'

Belgische analisten hebben veel geduld opgebracht voor de tapijtfabrikant, maar kunnen een winstwaarschuwing en het afscheid van de CEO niet zomaar onder de mat vegen.

Na de zwakke halfjaarcijfers, teleurstellende vooruitzichten en het vertrek van de bedrijfsleider die dat allemaal had moeten oplossen, regent het bezorgde reacties van analisten over Balta.

Het beurshuis Degroof Petercam was al somber met een 'afbouwen'-advies en neemt dat nu in beraad. De cijfers verschenen een dag vroeger dan gepland, maar de conferencecall die dinsdag om 10 uur zou plaatsvinden is niet mee verplaatst naar maandagochtend. Analiste Nathalie Debruyne verwacht pas daarna opnieuw een rating op de West-Vlaamse producent van vloerbekleding te kunnen plakken.

Ze geeft mee dat ze iets voorzichtigere verwachtingen had dan Balta vóór de winstwaarschuwing. De recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) waarvoor de groep zopas het richtcijfer verlaagde, zal ook in het rekenmodel van Degroof Petercam worden bijgeschaafd. Voorlopig stond daar 43 miljoen euro voor de tweede jaarhelft ingevuld, Debruyne verwacht uit te komen in de buurt van 75 miljoen voor het hele boekjaar 2018.

'De waardering van Balta is laag, maar dat is terecht', besluit Debruyne. 'We hebben immers geen goed zicht op de toekomstige inkomsten van Balta. Toch lijkt het allerergste achter de rug: er zijn tekenen dat het zichzelf aan het oplappen is.'

Koers dicht bij laagterecord

KBC Securities verlaagt het koersdoel van 9 naar 7,5 euro over 12 maanden. Toch blijft het koopadvies van kracht: na de daling van vandaag kost één aandeel minder dan 5 euro. Een absoluut laagterecord is dat niet, maar de jongste maanden is een vers dieptepunt nooit veraf geweest.

Schermvullende weergave

'Onze verwachtingen werden niet gehaald', reageerde analist Wim Hoste maandagochtend. 'Maar de koers suggereert dat veel beleggers het al benauwd kregen. Dat maakt de waardering aantrekkelijk en daarom sta ik nog altijd achter dit koopadvies.'

Geduldige analisten

Ruim een jaar na de beursgang van juni 2017, en de deconfiture van de beurskoers tot bijna een derde van de intekenprijs, heeft Balta nog altijd krediet over. Het aandeel telt meer koop- dan andere adviezen, al was deze winstwaarschuwing niet de eerste. Alle koersdoelen liggen ondertussen wel ver onder de 13,25 euro die beleggers betaalden om deel te nemen aan de beursintroductie.