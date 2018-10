Kwakkelend Balta neemt verloren textieljobs over

Ondanks het zware weer waar tapijtproducent Balta door gaat, biedt het aan om een groot deel van de 230 jobs te over te nemen die op de tocht staan bij drie West-Vlaamse weverijen.

Vorige maand kwamen in totaal 230 jobs op de tocht te staan bij de drie weverijen Roger Vanden Berghe in Beveren-Leie (143), Escolys in Anzegem (65) en Tansens & Casaert (23). De bestellingen bij de drie familiebedrijven zijn zo goed als helemaal weggevallen.

69 van die jobs zouden kunnen gered worden doordat Balta, de grootste tapijtproducent van West-Europa, even zo veel vacatures heeft voor het type arbeiders dat bij de weverijen aan de slag waren. Het nieuws is opmerkelijk omdat Balta al een jaar door zwaar weer gaat door de kwakkelende tapijtmarkt.

Kamerbreed

Van de 69 zijn er volgens Balta-woorvoerder Geert Vandenbossche al enkele ingevuld door arbeiders die werkten voor de drie noodlijdende weverijen. 'Er zullen er zeker nog volgen, maar de herstructureringen zijn nog te recent om het volle effect van ons aanbod te zien.' Balta zoekt zowat alle arbeidersprofielen: bobijnopzetters, afwerkers, wevers, algemene machine-operatoren, enzovoort.

69 jobs Voor 69 van de 230 verloren jobs bij drie West-Vlaamse weverijen heeft tapijtproducent Balta vacatures doorgegeven aan de tewerkstellingscel van sectororganisatie Fedustria.

De vacatures komen uit alle zes de fabrieken die de groep heeft in West-Vlaanderen. Opvallend is dat ook de twee fabrieken in Sint-Baafs-Vyve en Tielt, die residentieel kamerbreed tapijt maken, extra mensen zoeken. Die divisie wordt al sinds de brexit en het lagere pond geteisterd door de slechte markt voor dit type tapijt in het Verenigd Koninkrijk.

Afgeslankt

Daardoor werd de divisie de voorbije maanden afgeslankt van drie naar twee productieplatformen, met een sluiting van de productielijnen in Oudenaarde en concentratie van de productie in Sint-Baafs-Vyve en Tielt.