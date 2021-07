LVMH zet fors in op modegoeroe Virgil Abloh

Het luxeconcern LVMH koopt 60 procent van het hippe streetwearlabel Off-White van de Amerikaanse ontwerper Virgil Abloh. Die krijgt in een adem ook een hele resem verantwoordelijkheden bij de de Franse luxegroep.

LVMH en Abloh zijn al langer twee handen op één buik. In 2018 huurde het luxehuis de Amerikaan al in als creatief directeur voor de mannenlijn van het modelabel Louis Vuitton, met als opdracht daar het stof af te blazen.

Die samenwerking liep zo goed dat de banden nu een pak inniger worden. LVMH liet dinsdag weten dat het een belang van 60 procent neemt in Ablohs modelabel Off-White. Abloh houdt zelf de overige 40 procent in handen, en blijft ontwerpen voor het label.

Maar daarnaast krijgt Abloh ook een soort vrije rol bij LVMH, waarmee de Fransen een beroep doen op zijn creativiteit in de hele groep. Die rol beperkt zich niet tot mode. Ook in de afdelingen Wines and Spirits - LVMH is onder andere eigenaar van Dom Pérignon en Hennessy - en Hospitality - met hotels als het Cipiriani in Venetië - krijgt Abloh zijn zegje. 'Ik krijg een plaats aan de tafel', verwoordt Abloh het in The New York Times.

LVMH hoopt niet alleen dat de 'magic touch' van Abloh de bestaande merken meer doet aansluiten bij een jonger publiek, maar is ook zinnens om samen nieuwe projecten uit de grond te stampen. Daarbij is het de bedoeling dat Abloh ook participeert in het kapitaal.

Hiphopheld

Abloh (40) is een echte selfmade man. De zoon van Ghanese inwijkelingen, die opgroeide in Chicago, studeerde voor ingenieur en architect, maar wierp zich uit interesse op mode. Hij adviseerde onder anderen zijn maatje Kanye West toen die zijn eigen modelabel Yeezy uit de grond stampte.

Schermvullende weergave Een tapijt dat Abloh ontwierp voor Ikea. Die hebbedingen gaan tweedehands voor enorme prijzen van hand tot hand. ©DR

In 2013 lanceerde Abloh Off-White, het label waarmee hij zichzelf opwerkte tot de invloedrijkste zwarte ontwerper in de mode-industrie. Aanvankelijk met eigen peperdure streetwear, maar Off-White maakte naam met de vele samenwerkingen die Abloh aanging. Zo lanceerde hij producten samen met Nike, Levi's en zelfs Ikea, die in een schaarse oplage werden uitgebracht en vervolgens gegeerde hebbedingen werden onder modefans.

Abloh is evenwel niet vrij van kritiek. Zo werd hij al meermaals beschuldigd van kopieergedrag. Vorig jaar nog beschuldigde de Belgische ontwerper Walter Van Beirendonck hem van plagiaat, toen de nieuwe lijn van Louis Vuitton wel erg dicht aanleunde bij een collectie van Van Beirendonck uit 2016. Ook de Belg Raf Simons liet al eens fijntjes vallen dat hij weinig originaliteit bespeurt in het werk van Abloh.