La Perla knalt (even) bij beursdebuut

Het aandeel kende een vliegende start met een koerswinst van 18 procent bij de opening. Die winst ging quasi meteen weer in rook op. Een halfuurtje later noteerde het aandeel weer tegen de startprijs.

'Deze listing is een eerste stap. De bedoeling is op termijn verder te groeien in het segment van de luxekledij via strategische overnames', zei CEO Pascal Perrier aan Reuters.