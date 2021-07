Laatste Vlaamse nertsenkwekers houden het voor bekeken

De 14 overgebleven nertsenkwekers in Vlaanderen wachten niet tot 2023 en kiezen voor een versneld uitdoofscenario met financiële compensatie.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) besliste eerder al dat alle nertsenkwekerijen ter bescherming van het dierenwelzijn uiterlijk eind 2023 dicht moeten. De bedrijven krijgen daarvoor een schadevergoeding. Om hen ertoe aan te zetten vroeger te stoppen neemt dat bedrag vanaf 1 april jongstleden elk jaar met 10 procent af, tot eind 2023.

Nadat eerder al twee op de drie pelsdierkwekerijen, wat in Vlaanderen neerkomt op nertsenkwekers, hadden beslist op het aanbod in te gaan, meldt Weyts nu dat alle 14 bedrijven overstag gaan. Eén bedrijf kiest voor een reconversie. Ook de enige foiegrasproducent in Vlaanderen heeft een aanvraag tot stopzetting ingediend. De nertsenkwekerijen liggen vooral in West- en Oost-Vlaanderen.

Een zo snel mogelijk einde is beter voor de bedrijven en vooral voor de dieren. Ben Weyts Minister van Dierenwelzijn

Op basis van de inschatting van een onafhankelijke commissie wordt de waarde van de bedrijven en de precieze schadevergoeding bepaald. Eerder zei Weyts dat de regering daarvoor een 'zeer ruim' budget van 10 miljoen euro uittrekt.

'We willen deze activiteiten niet meer in Vlaanderen, maar we bieden wel een rechtvaardige financiële regeling voor de mensen achter de bedrijven', zegt Weyts. 'Een zo snel mogelijk einde is beter voor de bedrijven en vooral voor de dieren.'

Denemarken

Mogelijk heeft ook Covid-19 het einde voor de Vlaamse nertsenkwekers versneld ingeluid. In Denemarken werden in november 2020, net voor het begin van de pelstijd, meer dan 15 miljoen pelsdieren vernietigd omdat een gemuteerd virus zou zijn overgesprongen van dieren op mensen.