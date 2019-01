Langer onzekerheid over lot Nyobe

De gerechtsmandatarissen vragen vijf maanden extra om een oplossing te vinden voor het vroegere Beaulieu Nylon, dat bedreigd wordt door een forse fiscale factuur.

Nylonproducent Nyobe in Kruishoutem zag in oktober zijn vraag om tegen zijn schuldeisers beschermd te worden ingewilligd. De ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Oudenaarde, stemde toen in met het verzoek van het bedrijf, waar ruim 100 mensen werken, voor een reorganisatie onder gerechtelijk gezag.

Het gebeurt wel vaker dat een onderneming een dergelijke bescherming krijgt. Maar Nyobe, een gewezen onderdeel van het Beaulieu-imperium van wijlen Roger De Clerck, is een geval apart. Het bedrijf moet de fiscus namelijk 103 miljoen euro betalen. Dat is een verre uitloper van de belastingontduiking bij Beaulieu.

Nyobe kreeg in oktober vier maanden de tijd om, onder leiding van drie gerechtsmandatarissen, een oplossing te zoeken. Die komt neer op het vinden van een overnemer. Mogelijk wordt dat eigenaar Stefaan Colle, een schoonzoon van De Clerck. Nyobe is in handen van de holding Belgotex van Colle en zijn vrouw Ann De Clerck.

Verlenging

De bescherming loopt normaal eind deze maand af. De gerechtsmandatarissen hebben de rechtbank echter gevraagd de periode met vijf maanden te verlengen, tot 24 juni. Dat vernam De Tijd en het wordt bevestigd door de rechtbank. Die buigt zich binnenkort over het verzoek. De kans is klein dat het wordt afgewezen, al zal de termijn misschien worden beperkt.

De mandatarissen hebben extra tijd nodig om een degelijk overnamedossier klaar te stomen dat geen problemen meer kan opleveren voor de kandidaten. Ze hopen daarmee begin februari klaar te zijn. 'Het gaat traag vooruit, maar in de goede richting', valt te horen.

Grond

Een van de belangrijkste hindernissen die uit de weg moeten worden geruimd is het feit dat het bedrijf geen eigenaar is van de grond waarop het staat. Het recht om de grond te gebruiken loopt tot in 2021. Kandidaat-bieders willen uiteraard zekerheid dat Nyobe er ook na die periode actief kan blijven.