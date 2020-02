Langstzittende CEO Wall Street denkt aan opstappen en verkoop Victoria's Secret

Leslie Wexner, de 82-jarige CEO en grootaandeelhouder van de Amerikaanse modeketen Victoria’s Secret, zet waarschijnlijk na 57 jaar een stap opzij aan de top van zijn groep L Brands. Volgens The Wall Street Journal is het niet uitgesloten dat het iconische lingeriemerk daarbij in de etalage belandt.

Het 7,4 miljard dollar omzet draaiende Victoria’s Secret zit al vier jaar in een sukkelstraatje. Sinds de MeToo-beweging ligt het hevig onder vuur wegens zijn vrouwonvriendelijke imago.

Vorig jaar blies de keten haar wereldberoemde catwalkshow af. Op haar hoogtepunt in 2000 keken nog zo’n 12 miljoen Amerikanen naar de show. De Amerikaanse president Donald Trump was fan. Maar de geairbrushte modellen - ‘Angels’ - in push-up bra’s, blinkende kanten lingerie en engelenvleugels bleken een te hoog Hugh Hefner-gehalte te hebben en pasten niet langer in de tijdsgeest.

‘Les’ Wexner zei over die blingblingshow altijd dat het zijn ding niet was. ‘Enkel de business of the business interesseert mij’, zei hij in een zeldzaam interview in Financial Times, ‘niet dat deel’. De marketing liet hij in handen van enkele trouwe (vaak stokoude) acolieten. De laatste gaf er in 2019 op 70 jaar de brui aan toen beslist werd een transgendermodel in Victoria’s Secret-lingerie te laten paraderen in de hoop het seksistische imago van de keten te verbeteren.

Activisten Leslie Wexner ligt bij zijn bedrijf onder vuur van de activistische aandeelhouder Barington. Die wil dat Wexner zijn goed draaiende keten Bath & Body Works - die parfum, lotions, shampoo’s en kaarsen verkoopt - afsplitst van zijn conglomeraat L Brands. Volgens Barington zou dat meer aandeelhouderswaarde creëren. Bath & Body Works wordt gewaardeerd op 6,7 miljard dollar. Victoria’s Secret De lingerieketen is een van de bekenste merken ter wereld en was jarenlang het goudhaantje van Wexners imperium. Maar de jongste jaren zit de klad erin. De omzet daalt, de winst blijft uit en vrouwen verkiezen steeds meer ‘hedendaagse’, goedzittende lingerie van concurrenten als American Eagle Outfitter, ThirdLove, Everlane, TomboyX of Savage X Fenty. Eerder dan de vaak oversekste ontwerpen van Victoria’s Secret. De keten is een van de bedrijven die het meest lijden onder de MeToo-beweging. Beenhard Werknemers omschrijven Wexner als een rustige, eerder teruggetrokken man met een enorm commercieel instinct. Iemand die beenhard kan zijn als het iets minder gaat met de zaak. Toen alles goed draaide, zagen zijn werknemers hem amper. Maar toen het in 2016 bij Victoria’s Secret minder begon te gaan en de topvrouw opstapte, viel Wexner in als ‘interim’ en was hij wekelijks op de werkvloer te zien. ‘Op de sales meetings zag je regelmatig mensen met tranen buitenkomen’, getuigde een werknemer.

Wexner heeft zich jarenlang verzet tegen het ‘revampen’ van het merk. Toen in 2018 in volle Weinstein-periode de omzet bleef dalen - en hij zich opnieuw met het operationele ging moeien - bleef hij intern volhouden dat hij de enige was die echt wist wat vrouwen wilden. Althans op lingerievlak, zei een manager aan Business Insider, dat tientallen werknemers interviewde. Kenners zijn het er dan ook roerend over eens dat het tijd is voor ‘een andere Angel om Victoria’s Secret te runnen’.

Jeffrey Epstein

Wexner kwam vorig jaar zwaar onder vuur wegens zijn relatie met Jeffrey Epstein. De vorig jaar overleden financier - hij werd dood aangetroffen in zijn cel - werd beschuldigd van seks met en sekshandel in minderjarige meisjes. Epstein was begin de jaren tachtig een van de vertrouwensmannen van Wexner. Een vriend. Zijn mentor. Een protegé die dankzij Wexners fortuin schatrijk werd. Epstein beheerde de financiën van Wexners imperium, zijn persoonlijke fortuin en dat van zijn Foundation, vulde zijn belastingen in, leende geld, kocht en verkocht vastgoed en signeerde deals in naam van Wexner.

Na de arrestatie van Epstein beweerde Wexner dat hij twaalf jaar geleden alle banden met hem had verbroken. Epstein werd toen al beschuldigd van seks met minderjarigen. Vorig jaar zei Wexner dat Epstein hem heeft misleid. Hij zou meer dan 46 miljoen dollar van Wexners geld ‘misgeïnvesteerd’ hebben. Volgens The Wall Street Journal - die belastingbrieven kon inkijken - zou dat geld beland zijn bij een liefdadigheidsfonds van Wexner.

Als multimiljardair en een van de rijkste mensen in de VS - zijn fortuin wordt geschat op 6,8 miljard dollar - is Wexner een gulle sponsor van het Wexner Center for the Arts en de Ohio State University waar hij een diploma ‘business administration’ haalde. Wexner sponsorde ook Mitt Romney en Jeb Bush in hun Republikeinse strijd voor het Amerikaanse presidentschap.

Mega Group

Wexner is lid van de Sigma Alpha Mu-broederschap, een van origine Joodse organisatie. Samen met andere bekende miljardairs als Charles Bronfman richtte hij de Mega Group op, een club van rijke invloedrijke zakenlui die Joodse materies bespreken.

Wexners ouders waren beiden Joods. Ze runden een kledingwinkel in Dayton, Ohio. Wexner ging er in de leer. Toen zijn ouders met vakantie waren, bekeek hij de boekhouding en stelde vast dat duur geprijsde vrouwenkledij minder verkocht en dus minder winst opleverde. Zijn vader wilde het gamma niet veranderen. Wexner ging in 1963 dan maar zelf aan de slag met een eigen kledingwinkel. Hij leende 5.000 dollar van zijn tante en startte The Limited, een verwijzing naar het beperkte gamma met een vlugge turnover en meer omzet.

In 1969 trok hij naar de beurs. In 2005 werd hij verkozen tot een van de best presterende CEO’s van de VS. Zijn groep L(imited) Brands telt ketens als Victoria’s’ Secret, Pink en Bath & Body Works. Ook Abercrombie & Fitch was ooit van hem. Wexner bezit 16 procent van L Brands.