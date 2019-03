Levi Strauss voor het eerst in 35 jaar weer op Wall Street

Over het boekjaar tot eind november draaide Levi Strauss 5,58 miljard dollar omzet en een nettowinst van 285 miljoen dollar of 0,73 dollar per aandeel.

Migrant

De Duitse migrant Levi Strauss begon in 1853, de periode van de goudkoorts in Californië, een buitenpost voor droge goederen. 20 jaar later ging hij met de kleermaker Jacob Davis in zee. Ze hadden het idee opgevat om broeken met klinknagels te versterken zodat ze langer zouden meegaan. Zo ontstond de spijkerbroek.