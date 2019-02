Levi's trekt naar de beurs

De jeansmaker Levi Strauss gaat naar de beurs in New York. Daarmee maakt het na 35 jaar zijn beurscomeback.

In november vorig jaar werd in Amerikaanse zakenmedia al gemeld dat Levi Strauss naar de beurs wou. De beursgang zou 600 tot 800 miljoen dollar moeten opleveren. De totale waarde van het bedrijf ligt rond 5 miljard dollar.

Comeback

Het is niet de eerste keer dat de in San Francisco gevestigde jeansmaker naar de beurs gaat. Hij deed dat al eens in 1971. Toen werd 50 miljoen dollar opgehaald, destijds een van de grootste beursgangen. In 1984 verdween het bedrijf weer van de beurs.