Lingerieontwerpster Murielle Scherre kruist degens met H&M

Het was een niet alledaagse verschijning maandagmorgen op de Brusselse ondernemingsrechtbank: advocaten droegen in een van de rechtszalen meerdere paspoppen met beha binnen.

De ongewone verschijning bleek te kaderen in een rechtszaak van de Gentse lingerieontwerpster Murielle Scherre en haar label La Fille d’O tegen de Zweedse kledingreus H&M. Wat Scherre H&M precies verwijt, is niet bekend. De betrokken partijen wilden daar niets over kwijt. Maar het opvoeren van de paspoppen én het feit dat Scherre een specialist in intellectuele eigendom in de arm genomen heeft om haar te verdedigen wijzen in de richting van een twist rond kopierecht.