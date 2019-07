Louis De Poortere redt oudste weverij van het land

De groep achter het tapijtmerk Louis De Poortere neemt zijn sectorgenoot Calcutta uit Sleidinge over.

Calcutta, ontstaan in 1848, is wellicht de oudste nog actieve weverij van België. De industriële productiesite van 2 hectare bevindt zich in het dorpscentrum van de Evergemse deelgemeente Sleidinge.

Het textielbedrijf met 41 werknemers maakt muurbekleding uit textiel en zonnewering, maar is al jaren verlieslatend. In 2017 leed het 1,4 miljoen euro verlies. Het moest vorig jaar tijdelijke bescherming tegen zijn schuldeisers aanvragen en er heerst ook al een tijd economische werkloosheid.

Brexit

Het bedrijf hoopte met enkele productinnovaties nieuwe markten aan te spreken en zo het tij te keren, maar die konden de tegenvallende verkopen op zijn traditionele markten niet compenseren. 'De brexitperikelen hadden een zeer negatieve impact op de omzet en de marges', klinkt het in een persbericht.

1,4 miljoen Verlies Calcutta is al jaren verlieslatend. In 2017 leed het 1,4 miljoen euro verlies.

De Britse onderneming Muraspec, die in 2015 de meerderheid van de aandelen in handen kreeg, draagt het bedrijf nu over aan Group De Poortere, waardoor een faillissement vermeden wordt.

Christof Vermeersch, de voormalige CEO van Group De Poortere, wordt de nieuwe CEO van Calcutta.

Jute

In de jaren 20 werkte een recordaantal van 655 werknemers bij Calcutta. Het Oost-Vlaamse bedrijf was in de jaren 50 bekend om zijn jutezakken en weefproducten.

De bedrijfsnaam verwijst naar de Indiase havenstad die jute aanleverde. Ook nadat het bedrijf met jute stopte, bleef het Calcutta als naam gebruiken.

Complementair

Group De Poortere, dat Kortrijkse roots heeft, maar het nabijgelegen Moeskroen (Henegouwen) als officiële thuisbasis heeft, ontstond uit de financiële herstructurering van het oorspronkelijke bedrijf Louis De Poortere, ooit Europa's grootste tapijtfabrikant. De vennootschap Louis De Poortere ging in januari 2014 failliet.

De groep die verder ging behield de rechten op het merk Louis De Poortere en opereert nu als een holding van enkele textielbedrijven die autonoom opereren, waaronder voortaan ook Calcutta.