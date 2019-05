Luc Geuten grijpt macht bij kledinggroep Cassis & Paprika

Mitiska, de holding van de bekende retailinvesteerder, koopt het investeringsfonds Sofindev uit en wordt de enige financiële aandeelhouder naast oprichter en CEO Jacques Hayez. Dat vernam De Tijd.

Cassis & Paprika bestaat uit twee ketens: Cassis en Paprika. Cassis richt zich op de actieve, modebewuste vrouw, terwijl Paprika de kledingspecialist is voor dames met een maatje meer. De groep was in 2017-2018 goed voor een omzet van 86 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 4 miljoen. Het bedrijfsresultaat was lichtjes positief (0,3 miljoen), maar netto duwden financiële lasten haar in het rood (-1,4 miljoen).

Mitiska, de holding van de retailspecialist Luc Geuten, en het investeringsfonds Sofindev III verwierven begin 2008 samen een meerderheidsbelang in de groep boven de twee ketens. De twee financiële investeerders kregen samen bijna 61 procent van de aandelen in handen, oprichter en CEO Jacques Hayez behield de rest (39%).

Nu koopt Mitiska Sofindev uit in hun tussenholding boven de kledingketen. Tegen welk bedrag dat gebeurt, is niet bekend. Cassis & Paprika was de derde investering van het Sofindev III-fonds, een fonds met een vooraf bepaalde looptijd (closed end fund in het vakjargon).