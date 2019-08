Luc Tack: ‘Met dit soort crisis heeft niemand ervaring'

De topman van Picanol waarschuwt voor moeilijke maanden nu de afkoelende economie flinke happen neemt uit de omzet van de Ieperse weefmachinebouwer. ‘Na de val van Lehman Brothers werkten alle landen samen aan een oplossing. Nu werkt iedereen elkaar tegen.’

De financiële markten veerden maandag op omdat beleggers plots nieuwe hoop kregen op een handelsakkoord tussen China en de VS. De halfjaarcijfers die het Ieperse Picanol presenteerde, illustreerden echter nog eens duidelijk de nefaste impact van die worstelpartij tussen beide grootmachten op de reële economie.

Het beursgenoteerde Picanol Group is vandaag vooral het vehikel waarmee de hoofdaandeelhouder de controle heeft over Tessenderlo, dat goed is voor twee derde van de omzet. De agro- en chemiegroep, die zelf nog een aparte beursnotering heeft, had wel nog een degelijk halfjaar achter de rug.

Dat staat in schril contrast met de weefmachineactiviteiten van Picanol. Door de aanhoudende spanningen tussen China en de VS spelen klanten op safe en stellen ze nieuwe bestellingen uit.

Als gevolg daarvan zag de divisie ‘Machines & Technologies’, waarin die activiteiten zijn ondergebracht, haar omzet in de eerste jaarhelft met 26 procent duiken naar 262,8 miljoen euro. De aangepaste brutobedrijfswinst - het cijfer voor rente, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen - kelderde met 58 procent. Het helpt mee te verklaren waarom Picanol op groepsniveau de nettowinst met bijna 70 procent zag terugploffen naar 20,7 miljoen euro.

'Geen tekenen van herstel'

Veel beterschap hoeven we niet meteen te verwachten, waarschuwt Tack. ‘We moeten daar geen doekjes om winden’, zegt de West-Vlaamse ondernemer. ‘De markt toont nog geen tekenen van herstel. Tessenderlo doet het goed en ook onze elektronica- en gieterijdochters Psicontrol en Proferro zitten op koers. Dat zal echter onvoldoende zijn om de terugval bij onze weefmachinetak te counteren.’

De slechte gang van zaken bij de weefmachinepoot heeft ook gevolgen voor de tewerkstelling op de Picanol-site, waar de groep het met 64 werknemers minder doet in vergelijking met eind vorig jaar. ‘Het gaat niet om ontslagen’, benadrukt Tack. ‘Het zijn tijdelijke contracten die we hebben stopgezet omdat we ons aan de economische situatie aanpassen. We blijven trouwens mensen aanwerven, onder meer ingenieurs en IT’ers.’

De komende maanden wordt het blind rijden, zegt Tack. ‘Vooral omdat we nog nooit een situatie beleefden waarin de economie begon af te koelen om geopolitieke redenen. Hier hebben we geen ervaring mee. Toen Lehman Brothers in 2008 omviel en zo het startschot werd gegeven voor de bankencrisis, besloten uiteindelijk alle overheden samen te werken om een oplossing te vinden. Nu zie je het omgekeerde: iedereen lijkt elkaar tegen te werken.’

Compliance

Het grootste probleem is dat niemand weet of de VS en China überhaupt ooit een handelsdeal zullen bereiken, zegt Tack. ‘Hoelang duurt dit nu al, twee jaar? Niet alleen Chinese klanten stellen investeringen uit, ook in andere landen wachten ze liever af. Het grootste risico is dat de onzekerheid blijft aanslepen. En dat is nog maar één aspect. Als landen elkaar als gevolg van die oplopende geopolitieke spanningen sancties beginnen op te leggen, moeten we daar als internationaal bedrijf rekening mee houden. Compliance, erop toezien dat regels strikt worden opgevolgd, wordt ook voor ons steeds belangrijker. Net zoals voor de banken.’

Tack hoedt zich er wel voor al te pessimistisch te klinken. ‘We maken een moeilijke periode door, maar niet zoals in 2008 of 2009. Doordat we fors hebben geïnvesteerd in dochterbedrijven zoals Psicontrol of Proferro, is Picanol sindsdien serieus veranderd. En dan neem ik Tessenderlo nog niet in rekening. Het neemt echter niet weg dat wij het ook zouden voelen als onze klanten worden meegesleurd in een crisis.’