Luc Tack koopt zich in bij Zwitserse machinebouwer

Picanol, het bedrijf van Luc Tack, betaalt 45 miljoen euro voor een belang van 10 procent in Rieter Holding, een Zwitserse producent van machines voor het spinnen van korte stapelvezels.

Picanol Group betaalde voor de aandelen 107,5 Zwitserse frank. Dat is een pak onder de aandelenkoers (125,80 frank) De verkopende partij is Artemis Group, dat al sinds 2008 aandeelhouder was. Tack neemt via een persoonlijk vennootschap nog eens een belang van 1,5 procent in Rieter.

Rieter is 's werelds grootste leverancier van machines om garen te spinnen.

Met de participatie in Rieter Holding wil Picanol - gekend van zijn weefmachines - zijn activiteiten in de textielindustrie diversifiëren. Rieter is 's werelds grootste leverancier van machines om garen te spinnen.

Winterthur

Het Zwitserse bedrijf, met hoofdkwartier in Winterthur, heeft 15 productielocaties in 10 landen en 4.420 werknemers. Het realiseerde in 2020 een omzet van 516 miljoen euro en slikte een nettoverlies. Het aandeel van Rieter heeft veel van zijn pluimen verloren. Het was twee jaar geleden dubbel zoveel waard als nu.

Tack weet wat hij met Rieter in huis haalt. Hij zat er de voorbije vier jaar in de raad van bestuur. Daar krijgt hij het gezelschap van Stefaan Haspeslagh, zijn rechterhand en financieel directeur bij Picanol.

Voor Tack is het de derde keer dat hij met Picanol zijn vleugels uitslaat. In 2013 kocht hij een belang van 27 procent in het chemiebedrijf Tessenderlo Group voor 192 miljoen euro. Sindsdien spendeerde Picanol nog veel meer door jaar na jaar aandelen bij te kopen.