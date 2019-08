Luc Tack vecht robbertje uit met waakhond

Beurswaakhond FSMA oordeelt dat Tacks bedrijf Picanol al sinds 2017 de facto controle over Tessenderlo Group heeft. En dat het de resultaten van het chemiebedrijf daarom op een totaal andere manier in de boekhouding had moeten verwerken.

De West-Vlaamse ondernemer Luc Tack vecht een robbertje uit met de beurswaakhond FSMA.

Die heeft de weefgetouwenproducent Picanol op de vingers getikt, omdat hij oordeelt dat Picanol al sinds 2017 de facto controle over Tessenderlo Group heeft en de resultaten van het chemiebedrijf daarom op een totaal andere manier in de boekhouding had moeten verwerken. De discussie onderstreept nog eens de macht die Tack bij Tessenderlo Group heeft opgebouwd en zijn parcours als ondernemer.

Tack kwam in 2005 voor het eerst in beeld als aandeelhouder van Picanol. Drie jaar later sprong hij in de bres toen het dreigde te kapseizen. Hij injecteerde 15 miljoen euro in het Ieperse bedrijf op een moment dat niemand nog in een goede afloop geloofde. Het leverde hem een belang van bijna 90 procent op. Hij saneerde het bedrijf tot op het bot en maakte enkele strategische bochten.

Intussen is Picanol springlevend, met vorig jaar 666 miljoen euro omzet en 110 miljoen euro nettowinst. De beurswaarde is al boven een miljard euro gestegen. Tack etaleert het bedrijf als een schoolvoorbeeld van hoe het industrieel weefsel in ons land gevrijwaard kan blijven met behulp van automatisering en robotisering. Ook dit jaar trekt Picanol een investeringsbudget van 25 miljoen euro uit voor de Ieperse vestiging.

Springplank

Tack gebruikte Picanol als springplank voor een machtsgreep bij Tessenderlo Group.

Tack gebruikte Picanol als springplank voor een machtsgreep bij Tessenderlo Group. Met de overvloedige cashflow kocht hij in 2013 voor 192 miljoen euro een belang van 27,6 procent in de chemiegroep. Gaandeweg breidde hij dat uit via aankopen op de beurs en via een kapitaalverhoging, waardoor hij door een weeffout in de overnamewetgeving de drempel van 30 procent kon overschrijden zonder een overnamebod te moeten lanceren.

Tack heeft een neus voor deals en schuwt de risico’s niet. Met Tessenderlo stapte hij met de aankoop van een elektriciteitscentrale in Limburg een voor hem nieuwe sector binnen. Hij zit er soms ook stevig naast. Drie jaar geleden werd een poging om Picanol en Tessenderlo te fuseren tot één beursgenoteerde groep door aandeelhouders afgeketst wegens te opportunistisch. Op dit ogenblik heeft Tack dankzij de invoering van dubbel stemrecht zijn zeggenschap bij Tessenderlo meer dan gebetonneerd. Met 45,7 procent van de aandelen bezit hij 59,1 procent van de stemrechten.

Terugwerkende kracht

Maar volgens de FSMA had Picanol de feitelijke controle al veel langer. De FSMA heeft Picanol dan ook gevraagd de jaarrekeningen met terugwerkende kracht te corrigeren en de cijfers van Tessenderlo te behandelen als die van een dochterbedrijf. Een opvallende boodschap, die Tack en co. snel counterden.

Volgens Picanol is de correctie praktisch niet haalbaar. Het gaat ook niet akkoord met de FSMA en stelt het dat het pas sinds maart 2019 de juridische zeggenschap over Tessenderlo heeft, naar aanleiding van een aankoop van extra stemrechten. Aan het einde van de rit zou niets aan de nettowinst van Picanol veranderen.