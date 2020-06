Luikse producent van medisch textiel in Nederlandse handen

De Duitse plasticfoliemaker RKW verkoopt zijn Luikse site ACE, waar chemisch textiel wordt gemaakt, aan een Nederlands private-equitybedrijf.

De Nederlandse investeerder Standard Investment neemt een Belgische fabriek van medisch textiel over. Het Luikse ACE is gespecialiseerd in de polyesterstof voor chirurgische doeken en schorten, maar kan die technologie - een chemische coating - ook inzetten voor andere industriële toepassingen, zoals dakbedekking of beschermende werkkledij. Het materiaal wordt ook gebruikt voor pleisters en tampons, onder meer van het merk o.b..

ACE werd opgericht in 1973. In 1998 ging het bedrijf op in de industriële groep RKW, een Duitse fabrikant van plasticfolie, een van de grootste van Europa. Die verkoopt de fabriek nu aan Standard Investment, omdat het 'ACE niet langer tot zijn kernterrein rekent'. De groep wil vooral focussen op de hygiënemarkt, verpakkingen en de landbouwsector. Het overnamebedrag wordt niet vrijgegeven.

Potentieel

ACE telt 90 werknemers, is actief in twintig landen en draait een jaarlijkse omzet van 32 miljoen euro. Maar Standard Investment ziet voor medisch textiel nog een flink marktpotentieel, zegt medeoprichter Hendrik Jan ten Have aan Het Financieele Dagblad. 'Operatiejassen, bedoeld voor eenmalig gebruik, winnen aan populariteit. Die kleding is hygiënischer en minder milieubelastend dan de linnen jassen die nog veel worden gebruikt in ziekenhuizen in Oost-Europa en Rusland.'

In vijf jaar zou de omzet van ACE naar 45 miljoen euro kunnen groeien. 'De fabriek in Luik kan de verwachte orderstroom gemakkelijk opvangen', zegt Ten Have nog. 'Ze draait nu op 50 procent van haar vermogen, en als we de capaciteit beter benutten kan het rendement omhoog.'