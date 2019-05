Luxaflex-eigenaar koopt West-Vlaamse zonwering

Hoeveel Hunter Douglas betaalt voor het bedrijf uit Bavikhove, werd niet bekendgemaakt. Copaco Screenweavers is al sinds eind jaren '50 actief als producent van zonnewering, muggengaas en zonnewering in auto's.

De groep, die ook een dochter in Australië heeft, was vorig jaar goed voor een omzet van ruim 22 miljoen euro en telt een honderdtal werknemers. In 2018 boekte Copaco Screenweavers een winst van 1,5 miljoen euro.

Copaco was tot dusver in handen van ondernemer Marc Vervisch, die ook gedelegeerd bestuurder is van de groep. In een persbericht laat Hunter Douglas weten dat het huidige management van Copaco ook na de overname aan boord blijft.