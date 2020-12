Luxemerk Moncler versterkt portefeuille met Stone Island

Het Italiaanse luxemerk Moncler legt 1,15 miljard euro in contanten en aandelen op tafel om zijn Italiaanse branchegenoot Stone Island over te nemen.

Stone Island, opgericht in 1982, staat bekend om zijn kleurrijke sportjassen, die voor vele honderden euro's over de toonbank gaan. Het merk is ook gespecialiseerd in hightec stoffen en maakt kledingstukken die van kleur veranderen als de temperatuur wijzigt. Het bedrijf was vorig jaar goed voor een omzet van 240 miljoen euro. Moncler is met 1,63 miljard euro omzet wel enkele maten groter.