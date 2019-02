M/V van de week | Bernard Arnault

De recordcijfers van LVMH leidden deze week tot een forse opstoot van het aandeel op de beurs. Bernard Arnault werd in één klap 3,7 miljard rijker. Bloomberg raamt het vermogen van Arnault op 66,9 miljard euro. Daarmee is hij de rijkste Europeaan en de op drie na rijkste mens ter wereld.

‘Zakendoen is als tennis. Je speelt om te winnen en geeft elkaar nadien de hand’, zei de Franse miljardair ooit. Arnault leerde de Waalse financier Albert Frère kennen in het midden van de jaren tachtig op een tennisbaan in Saint-Tropez. Ze bleven vrienden voor het leven. Arnault erkent ruiterlijk dat hij veel van de onlangs overleden Frère heeft geleerd. Vooral het opzetten van cascadestructuren waardoor met een minimale inleg een maximale controle over een bedrijvenimperium mogelijk wordt.

Arnault is allergisch voor socialistische presidenten. In 1981, na de overwinning van François Mitterrand, ging hij in vrijwillige ballingschap in de VS en keerde in 1984 terug. In 2012, na de zege van François Hollande, overwoog Arnault Belg te worden. Door het vroegtijdig uitlekken ging dat plan niet door.

Arnault schuwt de confrontatie niet. Legendarisch is zijn gevecht om Gucci met de andere Franse luxekoning François Pinault. Het gevecht begon in 1999 en duurde jaren. Arnault verloor, maar boekte wel een grote meerwaarde. In 2011 poogde Arnault de controle over Hermès te veroveren. Dat mislukte. Opnieuw leverde de strijd Arnault een aardige meerwaarde op.