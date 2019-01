M/V van de week | Marleen Vaesen

‘Mevrouw Senseo' wordt ‘Prima Donna' en moet liefde voor merken omzetten in harde cijfers.

‘Het echt leiden van een bedrijf, een operationele job, daar haal ik het meeste voldoening uit.’ Dat zei Marleen Vaesen toen ze in 2012 aantrad als CEO van PinguinLutosa, het diepvriesgroentebedrijf dat opging in Greenyard, het fruit-en groenteimperium van Hein Deprez. En dat herhaalde ze deze week nog eens, nu ze CEO wordt bij de lingerieproducent Van de Velde. Sinds Deprez de 58-jarige Vaesen begin dit jaar opzijschoof ten voordele van zijn kinderen, was ze enkel nog bestuurder, bij Kinepolis en ook al bij Van de Velde. Het moet dus gekriebeld hebben bij Vaesen, die niet de gewoonte heeft bij de pakken te blijven zitten.

Nu staat ze voor de zware taak Erwin Van Laethem op te volgen, die, aldus de familiale bestuursvoorzitter Herman Van de Velde, de kosten te hoog liet oplopen en te weinig omkeek naar zijn mensen toen hij het ene project na het andere lanceerde. Met het voorbije jaar een dramatische koersval tot gevolg.

‘We willen terug naar de kern van ons bedrijf: een mooi, creatief product met een perfecte pasvorm. Kwaliteiten die we kunnen aanprijzen in onze speciaalzaken’, zei Van de Velde deze week nog. Dat lijkt de merkenspecialist op het lijf geschreven. Vaesen, die toegepaste economische wetenschappen studeerde aan de KU Leuven en een MBA haalde aan de universiteit van Chicago, begon haar carrière bij de Amerikaanse merkenreus Procter & Gamble, waar ze onder meer Always in België lanceerde. Het werd een succesvolle testcase voor de rest van Europa, waarna ze doorgroeide tot Europees marketingdirecteur.

Maar Vaesen verdiende haar sporen vooral met haar passage bij Sara Lee-Douwe Egberts. Als algemeen directeur van Douwe Egberts België schreef ze de lancering van de koffiepads van Senseo op haar naam, een succes dat ze in Frankrijk en Duitsland nog eens overdeed. Het leverde haar de bijnaam ‘mevrouw Senseo’ op. Als regionaal directeur van een tiental Europese landen beheerde ze een omzet van 700 miljoen euro. Daarna volgde Greenyard, waar ze evenwel nooit echt uit de schaduw van Hein Deprez raakte.

Met merken als Prima Donna - dat ze overigens zegt zelf te dragen - Marie Jo en Andres Sarda keert ze terug naar ‘de liefde voor sterke merken’, de biotoop waar ze zich het beste voelt. Wat haar bij het merkloze Greenyard moeilijker lag. ‘Ze is een topmarketeer’, zegt Eddy Duquenne, de CEO van Kinepolis. ‘Maar in tegenstelling tot nogal wat marketeers die vaak theoretisch denken en zweven, houdt zij de voeten op de grond. Ze combineert marketing met harde cijfers.’

Vaesen was bij Van de Velde geen onafhankelijk bestuurder, maar zetelde (tot deze week) namens de familie Van de Velde (de tweede familiale aandeelhouder naast de familie Laureys). Hoewel ze daarmee een vertrouwelinge van de familie mag worden genoemd, betekent het volgens insiders niet dat ze het belang van het bedrijf uit het oog zou verliezen. ‘Vaesen is een authentiek en eerlijk mens, ze zegt wat ze denkt, en ze stelt zich daarbij objectief en correct op’, weet Ignace Van Doorselaere. Hij was CEO bij Van de Velde voor Van Laethem, en ontmoet Vaesen geregeld op de raden van bestuur bij Kinepolis.

Behalve de merken versterken moet Vaesen het vertrouwen herstellen bij de zelfstandige boetiekhouders. Een groot deel van hen was niet te spreken over de omnichannelstrategie van Van Laethem en voelde zich gepasseerd door de merkenwebshops. Volgens insiders bepleitte Vaesen als bestuurder altijd al een minder ingrijpende rol voor de online verkoop. Voor de komst van Van Laethem werd e-commerce gezien als een versterking en aanvulling voor de 5.000 zelfstandige boetieks die de Van de Velde-merken verkopen.

Ook intern moet Vaesen orde op zaken stellen. In het management waren nogal wat gaten gevallen en volgens Van de Velde keek haar voorganger ‘niet voldoende achterom of iedereen wel volgde’. Vaesen staat erom bekend belang te hechten aan een goed team. ‘Je moet niet alleen hard werken, je moet ook hard lachen’, zegt ze daarover. ‘En dat kan je niet zonder mensen om je heen met wie het klikt.’ Daarom vindt Vaesen, die in 2017 de Vlerick Award ontving, diversiteit belangrijk. Ze is voorstander van quota voor vrouwen. ‘Maar het mag geen pure genderdiscussie worden. Het gaat over diversiteit in kennis en capaciteiten, die een bedrijf alleen ten goede kunnen komen.’

Vaesen heeft ook ervaring in het verenigen van verschillende (bedrijfs)culturen. Bij Douwe Egberts fuseerde ze vier divisies. De internationale toets - ‘Tien jaar lang woonde ik 60 procent van de tijd in het buitenland’ - zal haar van pas komen bij het rechttrekken van de situatie bij Rigby & Peller, de ondermaats presterende lingerieketen van Van de Velde in de VS.