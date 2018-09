M/V van de week | Stefaan Colle

De loyale schoonzoon van ‘boer Clerck' blijft worstelen met fiscale erfenis textielimperium

Camp Orchard, Hillcrest. Een zoekopdracht op Google brengt je in het idyllische, zogenaamde Boutique Resort, een uitgestrekt groen domein in Zuid-Afrika, op 20 kilometer van Indische Oceaan. Behalve een ranch, een welnesscentrum en luxueuze gastenverblijven zijn er op het domein ook een familiekapel en een feestzaal, waar huwelijken worden voltrokken en gevierd.

Camp Orchard is sinds 1992 eigendom van Stephan Colle en zijn echtgenote Ann De Clerck, de jongste dochter van de in 2015 overleden, roemruchte textielondernemer Roger De Clerck. In 1983, net na zijn huwelijk met Ann De Clerck, werd Colle door zijn schoonvader op missie gestuurd om de Zuid-Afrikaanse bedrijven te herstructureren.

STEFAAN COLLE Sterke ondernemer. Zowel Beaulieu International Group als de bedrijven die Colle in 2005 buiten de fusiegroep BIG hield, boeren goed. In tegenstelling tot zijn schoonbroer Francis De Clerck, met wie hij BIG aanstuurt, staat hij erom bekend zijn management veel autonomie te geven. Fiscale koppigaard. Net als zijn schoonvader Roger De Clerck en zijn schoonbroer Francis De Clerck praat Colle liever niet met de fiscus. Hij weigert al jaren een schikking over de fiscale claim rond Nyobe. Nochtans was hij opgelucht toen BIG in 2016 wel een overeenkomst met de BBI bereikte. Amateur-kok en tuinier. De 60-jarige Colle volgde een opleiding in een Zwitserse hotelschool en is een fijnproever en levensgenieter. Hij verblijft het grootste deel van de tijd op zijn landgoed Camp Orchard in Zuid-Afrika, en noemt zich een ‘fiere Zuid-Afrikaan’.

Tot vandaag zijn die bedrijven nog steeds een onderdeel van Belgotex International, een groep bedrijven van Stefaan Colle en Ann De Clerck. Die hield het echtpaar altijd buiten de fusiegroep Beaulieu International Group (BIG), waarvan behalve Colle, ook Francis, Luc en Dominiek De Clerck eigenaar zijn. Onder Belgotex vallen ook het in 2006 overgenomen Associated Weavers, en de producent van nylongarens Nyobe. Die laatste kwam de voorbije week in het nieuws door de uitspraak van het Hof van Cassatie, die een fiscale claim van 103 miljoen euro bevestigde. Omdat Nyobe dat geld niet heeft, vroeg het bescherming tegen zijn schuldeisers.

Het echtpaar Colle-De Clerck erfde behalve de Zuid-Afrikaanse business ook de liefde voor het land. Ongetwijfeld is dat de reden waarom Colle maar sporadisch in België te spotten is.

‘Stefaan Colle komt niet snel uit zijn ivoren toren’, zegt een ACV-vakbondsman. ‘Ik heb hem nooit ontmoet. Ook op een ondernemingsraad is hij nooit te zien.’

Precies die afstand is al jaren het credo van Colle. ‘Ik heb me bij Beaulieu steeds als adviseur opgesteld en vertrouwd op extern management.’ Toen in de jaren 2000 het roer van Beaulieu eindelijk aan een extern manager werd gegeven, was Colle daar de grote pleitbezorger van.

Die managementstijl met veel autonomie voor zijn directeurs staat in schril contrast met die van de telgen De Clerck, zeker die van Francis, de nummer één bij BIG. ‘Francis is zeer achterdochtig en wil overal controle over hebben’, zegt een ingewijde. Een voormalige woordvoerder stelt dat Colle veel gematigder is. ‘Je zal hem niet snel brullend door de gangen zien lopen, zoals de De Clercks. Daardoor is het beeld dat het personeel van hem heeft redelijk positief.’

Colle stond als schoonzoon veel dichter bij Roger De Clerck - die de reputatie had van een controlefreak met dictatoriale trekjes - dan sommige van diens eigen zonen. Colles diplomatische fijngevoeligheid zit daar zeker voor iets tussen. Bovendien had Colle veel respect voor wat zijn schoonvader in 40 jaar had uitgebouwd. ‘Het is schandalig hoe slecht hij aangeschreven staat ondanks alles wat hij voor de streek heeft gedaan’, verklaarde hij ooit.

Colle werd voor zijn loyauteit beloond. Samen met zijn vrouw werd hij bij de verdeling van het textielimperium van boer Clerck in 1991 na Francis De Clerck de grootste familiale aandeelhouder van BIG, tot afgunst van Luc en vooral Dominiek De Clerck. Vandaag is zijn pakket van BIG-aandelen alleen al (minstens 15%) 180 miljoen euro waard. De waardering komt voort uit de aandeleninkoop die vorige week in het Staatsblad verscheen.

In de leiding van zijn eigen bedrijven, die hij buiten het fusiebedrijf BIG heeft gehouden, was Colle altijd succesvol. ‘Ik heb de indruk dat hij zijn bedrijven in Zuid-Afrika, Australië en België goed leidt’, zegt Jan, de De Clerck die door zijn schikking met de fiscus persona non grata werd in de familie.

Boemerang

Van zijn schoonvader erfde Colle de afkeer van de fiscus. Hij weigerde steevast een schikking te aanvaarden, toch voor Nyobe. ‘Hij heeft gegokt door eerst in beroep en daarna in Cassatie te gaan, en verloren’, zegt een ingewijde. ‘Het hele verhaal komt nu als boemerang terug in zijn gezicht.’

Die houding staat in schril contrast met de opluchting en de nieuwe openheid die Colle tentoonspreidde toen BIG in 2016 eindelijk een schikking met de fiscus bereikte. ‘We zijn blij dat dit in orde is, en we willen die bladzijde omdraaien’, zei hij toen. ‘Weet je, we zijn het beu dat de pers altijd op ‘ons kappe zit’. We verdienen dat niet. We willen dat de trots bij onze 4.500 mensen weer de overhand neemt.’

Nog een principe dat Colle van zijn schoonvader leerde, is dat je in de vloer- en textielwereld - vandaag meer dan ooit - maar winstgevend kan zijn als je verticaal integreert, een businessprincipe waarbij je de hele waardeketen zo veel mogelijk zelf in handen houdt. Van de chemische basisgrondstoffen over de garens en plastics tot de weefsels voor tapijt en de bestanddelen voor vinyl of laminaat. Nyobe is zo’n bedrijf dat opereert op de rand van de petrochemie en dat de bedrijven in de groep en daarbuiten belevert. Ongetwijfeld wil Colle daarom Nyobe tot elke prijs in handen houden, ook als hij juridische spitstechnologie in stelling moet brengen. Hij zou daarbij zelf bieden op de handelsactiviteit van Nyobe en zou de operaties en het personeel willen loskoppelen van de fiscale claim. Als hij ook die gok verliest - de constructie laat ook andere bedrijven toe om op de garenproducent te bieden - zou dat een zware opdoffer zijn.