Makke aandeelhouders geven Balta nog krediet

Weinig volk op de algemene vergadering van Balta, die nochtans voor dé beursgang van het voorbije jaar tekende. Aandeelhouders lijken rustig te blijven onder de slechte cijfers en de koersval.

‘We moeten eerlijk zijn: kamerbreed tapijt gaat in heel continentaal Europa naar beneden. Maar voel eens hoe zacht dit nieuwste polyamidetapijt is? Dat willen mensen nog wel in hun slaapkamer. Perfect schoon te houden met wat water en bleekmiddel, en helemaal niet slecht voor uw allergie.’

Voel eens hoe zacht dit nieuwste polyamidetapijt is? Dat willen mensen nog wel in hun slaapkamer. Perfect schoon te houden met wat water en bleekmiddel, en helemaal niet slecht voor uw allergie. Tom Debusschere CEO van Balta

Als een volleerd tapijtverkoper spreekt Tom Debusschere, CEO van Balta , enkele kleinere beleggers toe tijdens de receptie na de aandeelhoudersvergadering. Even ervoor, tijdens het officiële gedeelte hadden hij en financieel directeur Tom Gysens nog maar eens de povere cijfers over 2017 en het eerste kwartaal van dit jaar geduid. Vooral dat laatste viel tegen: de organische omzet - zonder de overname van het Amerikaanse Bentley Mills - viel in het eerste kwartaal 10 procent terug.

De brexit, met een daling van het pond en een lagere consumptie-appetijt van de Britten tot gevolg, drukte de omzet. De grootste Britse klant van Balta, Carpetright, kwam in de problemen en sluit 100 van zijn 400 winkels. In de VS haakten twee grote interieurketens af, met een tuimeling van de omzet uit karpetten tot gevolg.

Soelaas

Met de winst ging het nog slechter. Die viel 24 procent terug door wisselkoerseffecten (lage Turkse lira, dure euro) en hoge grondstoffen.

Begin maart, bij de publicatie van de jaarresultaten over 2017, had Balta gewaarschuwd dat de aangepaste brutobedrijfswinst dit jaar niet zou stijgen om diezelfde redenen. Het bedrijf schoof toen een cijfer tussen 82 en 87 miljoen euro naar voor, tegenover 87,3 miljoen over 2017. Balta herhaalde die prognose bij de publicatie van de kwartaalresultaten en op de algemene vergadering dinsdag.

Nog meer kostenefficiëntie, onder meer door synergieën met Bentley Mills, de sluiting van de fabriek voor kamerbreed tapijt in Oudenaarde en producten met hogere marges moeten soelaas brengen.

Zuinig

Na de uiteenzetting waren de aanwezige aandeelhouders zuinig met vragen en was er weinig onvrede over de lage koers te merken. Een Nederlandse aandeelhouder vroeg zich af of voor de beursgang alle risico’s voldoende waren ingeschat. CEO Debusschere vond van wel. De verdere verzwakking van het pond en de nog hogere grondstofprijzen na de beursgang waren niet op voorhand in te schatten, net zomin als het wegvallen van twee grote klanten in de VS.

Dezelfde aandeelhouder was er na afloop van de vergadering gerust in: ‘Komt wel goed’, zegt de man die zelf ooit manager was van een afdeling in de VS. ‘Balta heeft in een perfecte storm gezeten, maar ik denk dat de maatregelen genomen zijn om het tij te keren. In de VS kan je van de ene dag op de andere een grote keten als klant verliezen, maar het kan ook snel weer terugkomen. En inderdaad, na de brexit is het pond in twee fases gezakt. Die tweede konden ze niet hebben zien aankomen.’

Vinyl

Op de vraag van een andere aandeelhouder of het misschien niet goed zou zijn om te diversifiëren naar harde vloerbekleding (vinyl, laminaat), hield Debusschere de boot af: ‘Dat zou ons 50 tot 100 miljoen euro aan investeringen kosten.’ En met een intussen toch weer gestegen schuldgraad, door de terugvallende ebitda, is dat geld er niet.