Marleen Vaesen nieuwe CEO lingeriegroep Van de Velde

Senseo

Vaesen is een van de weinige vrouwelijke top-CEO's in België. Ze maakte carrière bij de Sara Lee-dochter Douwe Egberts, waar ze de koffiemachine Senseo lanceerde.

In 2012 ging Vaesen aan de slag bij Pinguin Lutosa, een West-Vlaams diepvriesbedrijf dat landbouwondernemer Hein Deprez in 2015 fuseerde met zijn fruit- en groentegroep Univeg en Peltracom. Bij die fusie werd Vaesen CEO van de miljardengroep Greenyard .

Flop

In zijn vorige job vormde Van Laethem als CEO Essent om tot het grootste energiebedrijf van Nederland. Bij Van de Velde trad hij in de voetsporen van de succesvolle Ignace Van Doorselaere die na twaalf jaar met slaande deuren vertrok . Van Doorselaere, nu CEO van de pralinemaker Neuhaus, wist in die periode de omzet van Van de Velde te verdubbelen.

Sindsdien zit de lingeriegroep in de hoek waar de klappen vallen. Van Laethem moest dit jaar twee keer een winstalarm geven omdat de omzet niet meer groeit én door de zware investeringen in de uitbouw van e-commerce.

De nieuwe e-commereaanpak valt bovendien niet in goede aarde bij een aantal van de 5.000 zelfstandige verkopers. In het Verenigd Koninkrijk is er in ieder geval één retailer die openlijk zegt dat ze geen zaken meer wil doen met Van de Velde. Volgens het vakblad Underlines, dat haar citeert, zijn er nog meer lingerieverkopers die ongelukkig zijn met Van de Velde. Maar die blijven anoniem.