Marleen Vaesen vertrekt bij lingeriegroep Van de Velde: ‘Ik kijk ernaar uit meer ja te zeggen op de leuke dingen van het leven’

Nog een laatste keer wilde ze ‘zich smijten’, toen Herman Van de Velde haar vroeg om zijn familiale lingeriegroep uit het slop te halen. Drie jaar later laat Marleen Vaesen het bedrijf achter in uitstekende vorm en zet ze een punt achter een lange reeks topjobs. ‘Ik heb ontdekt dat ik best een goede crisismanager ben.’