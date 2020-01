Mater familias en textiel-innovator Jacqueline Sioen overleden

Jacqueline Sioen, medeoprichtster en bestuurster van de West-Vlaamse textielgroep Sioen Industries, is zaterdag onverwacht overleden. Dit meldt haar familie. Ze werd 77 jaar.

'Ze was het toonbeeld van een West-Vlaamse ondernemer, met een echte 'flandrien'-mentaliteit', laat de familie van Jacqueline Sioen in een mededeling weten. 'Hard werken en niet te veel op of om kijken, niet in de kijker lopen, vooral nooit opgeven en zich door niets uit het lood laten slaan.'

Tweemanszaak

Jacqueline Sioen-Zoete richtte samen met wijlen haar echtgenoot Jean-Jacques het bedrijf Sioen Industries op in 1960. Haar dochter Michèle, oud-VBO-voorzitter en gehuwd met Immobel-topman en vastgoedondernemer Marnix Galle, staat vandaag aan het roer . Het beursgenoteerde Sioen Industries is een wereldmarktleider in technisch textiel, professionele beschermkledij en fijnchemicaliën.

Mijn man stond aan de machine, ik deed de paperassen. We zijn begonnen van niets. Jacqueline Sioen Mater familias van Sioen Industries

Sioen was volgens haar familie 'een ondernemer pur sang, niet zo eenvoudig als vrouw in de jaren 60 van de vorige eeuw'. Met haar echtgenoot vormde ze een ideale tandem: hij legde zich toe op de productie van gecoat technisch textiel en zij profileerde zich met die grondstof als confectioneur van beschermkledij.

'In 1960 waren we met z'n tweeën', zei ze in 2015 in een zeldzaam interview met De Tijd. 'Mijn man stond aan de machine, ik deed de paperassen. We zijn begonnen van niets. Zeven jaar later ben ik gestart met de confectieafdeling. Mijn man en ik groeiden uit elkaar, in de goede zin van het woord. Ieder deed zijn eigen ding. Als iedereen zich op hetzelfde concentreert, gaat het niet vooruit.'

Multinational

Het bedrijf groeide uit van een tweemanszaak tot een multinational en daar speelde Jacqueline tot 2014 een actieve rol in. In dat jaar legde ze haar functie van CEO van de confectiedivisie neer om zich op het familiale wijndomein Château La Marzelle in het Franse Saint-Emillion te storten. Ze bleef wel lid van de raad van bestuur van Sioen Industries.

Jacqueline Sioen was volgens ingewijden een echte mater familias, innovator en visionair. Ze lag aan de basis van verdere investeringen in de textiel in de jaren 60 en 70, toen de sector zware klappen kreeg in de Noord-Franse regio en West-Vlaanderen. Een uitweg werd gevonden in beschermend textiel en werkkledij voor diverse beroepsgroepen: signalisatiekledij, vlamvertragende kledij, politiepakken, jachtkleding.