Mechelaars veroveren Azië en AS Adventure met wielerkleding

Wat zeven jaar geleden begon als een klein fietscafé is vandaag een internationale kledinglijn voor wielerliefhebbers. Het Mechelse wielermerk Peloton de Paris van de jonge ondernemers Wendy Janssens en Vincent Van Parys heeft klanten tot in Japan en Mexico, en ligt sinds kort in negen winkels van AS Adventure.

‘Zeven jaar geleden waren we de mallemolen van onze carrière beu, en met onze zotte kop hebben we in een vlaag van passie en onbevangenheid Peloton de Paris opgericht.’ Wendy Janssens (34) kijkt nog altijd met verbazing naar het succesverhaal dat zij en haar voormalige echtgenoot Vincent Van Parys (38) - vandaar ‘de Paris’ - sinds 2013 schrijven.

‘Dat we van onze passie ons bedrijf hebben kunnen maken, overtreft onze stoutste dromen’, vertelt de jonge onderneemster. Tot zeven jaar geleden was ze marketingmanager bij Alken Maes. Van Parys, van opleiding handelsingenieur, werkte als IT-consultant bij Deloitte. Sinds vorige week liggen de wieleroutfits van Peloton de Paris in negen winkels van AS Adventure. Het merk heeft de voorbije twee jaar ook delen van Azië en Zuid-Amerika veroverd, in de slipstream van de boomende wielersport in die delen van de wereld. In het coronajaar 2020 verdubbelde de omzet tot 800.000 euro. Dit jaar moet dat naar schatting 1,2 miljoen euro worden.

Straffe verhalen

Oorspronkelijk was het merk niet eens begonnen als wielerkleding, maar als een fietsbar in het centrum van Mechelen, naar eigen zeggen de eerste in Vlaanderen. De combinatie van een koffiebar en een fietsenwinkel is er nog steeds.

Het concept sloeg aan, en na drie jaar stond het echtpaar op een tweesprong: wilden ze de groeiende cliëntèle goed kunnen blijven bedienen, dan moesten ze uitbreiden. Het duo stond op het punt een banklening aan te gaan van 200.000 euro voor de uitbreiding van de winkel en het atelier. ‘Maar een half jaar later leek dat plots een enorm risico. In de nasleep van de terroristische aanslagen was de fietsenverkoop in het slop geraakt, en viel ook het aantal bezoekers in de bar terug.’

'Voor de lol hadden we wel net een eigen koerstenue ontworpen en laten maken, wat enorm aansloeg bij onze klanten', gaat Janssens voort. 'We waren meteen uitverkocht en moesten een wachtlijst opstellen tot de bijbestellingen binnenkwamen.’

Janssens en Van Parys zagen af van de uitbreidingsplannen en besloten om voor 10.000 euro een kleine collectie koerskledij te ontwerpen. Het bleek een schot in de roos. ‘We schrokken van ons succes. We hadden ons bewust ver van de traditionele rood-wit-zwart-tenues van de mainstreammerken gehouden. Sommigen noemen onze stijl 'vintage'.’

Terwijl de kleding oorspronkelijk een reclamestunt voor het café en de winkel was, is het café nu een marketinginstrument voor de kledij. ‘De bar is nog altijd een ontmoetingsplek voor wielerfanaten, die er hun verhalen kwijt kunnen en advies uitwisselen. Tot 2020 kwam 20 procent van de 800.000 euro omzet van de kleding, en 80 procent van de fietsenwinkel. Tijdens het coronajaar is dat geëvolueerd naar respectievelijk een derde tegenover twee derde.'

Fietshype

Bij de uitbraak van de coronacrisis hadden de ondernemers wel het geluk wel aan hun kant. ‘Mensen hadden in hun vrije tijd weinig anders om handen dan te sporten. De fietshype boomde, en onze webshop werd letterlijk leeggekocht. Gelukkig hadden we net helemaal vernieuwd en uitgebreid. Vanaf mei, na wat bevoorradingsperikelen, zetten we maand na maand een recordverkoop neer.’

De groei ging ook internationaal. Half 2018 werd Peloton de Paris ontdekt op Instagram door enkele fietswinkels in Azië. Het merk ligt nu ook in de rekken in Singapore, Indonesië, Japan, de Filipijnen, Mexico, Columbia en Australië, allemaal landen waar de wielersport aan een sterke opmars bezig is. 40 procent van de kledingomzet komt nu uit het buitenland. ‘In Japan zijn ze dol op het Belgisch-Europese verhaal. We zijn er al eens op bezoek geweest bij onze klanten, en zelfs onze mascotte - ons hondje Trixie - dragen ze daar met trots. Heel bizar.’

Profiel Peloton de Paris Opgericht: in 2013, als een fietsbar, met een winkel en onderhoudsatelier, in Mechelen. Werd in 2016 ook een merk van wielerkleding. Omzet: 800.000 euro (2020), dit jaar naar schatting 1,2 miljoen euro. Vennoten: oprichters Wendy Janssens en Vincent Van Parys. Sinds 2019 ook Stijn De Groef, die toen net zijn hr-start-up Talmundo had verkocht. Ook drie deeltijdse medewerkers. Waar: wordt sinds midden 2018 almaar populairder in nieuwe wielerlanden in Azië, Zuid-Amerika en Australië. Tekende onlangs een deal met de outdoorketen AS Adventure.

Sinds kort ligt de kleding van Peloton de Paris ook in de negen winkels van de outdoorketen AS Adventure die ook een fietsafdeling hebben. ‘We zijn altijd heel voorzichtig geweest met externe retailers, maar het belang dat de keten hecht aan de shoppingervaring, duurzaamheid, deskundig advies en de opleiding van de medewerkers, sprak ons aan. En de keten wil diversifiëren in de trend van de gravel bikes - iets tussen een racefiets en een mountainbike - en lange fietsreizen. Op dit moment ligt de wintercollectie - met 100 procent gerecycleerde stoffen - er in de rekken. Die is heel positief onthaald. We onderhandelen nu over de zomercollectie van 2022.’